  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

ریزش قیمت نفت با امید به توافق صلح ایران و آمریکا

ریزش قیمت نفت با امید به توافق صلح ایران و آمریکا

با افزایش خوش‌بینی به توافق صلح میان ایران و آمریکا و احتمال بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت برنت و WTI به کمترین سطح دو هفته اخیر سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته اخیر سقوط کرد. این کاهش در پی خوش‌بینی بازار نسبت به نزدیک‌شدن ایران و آمریکا به یک توافق صلح رخ داده است؛ هرچند دو طرف همچنان بر سر موضوعات کلیدی، از جمله نحوه رفع محاصره تنگه هرمز که هنوز عرضه نفت از خاورمیانه را محدود کرده، اختلاف نظر دارند.

بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴ دلار و ۷۵ سنت معادل ۴.۵۹ درصد کاهش، به ۹۸ دلار و ۷۹ سنت رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با افت ۴ دلار و ۶۶ سنتی، معادل ۴.۸۲ درصد، در سطح ۹۱ دلار و ۹۴ سنت معامله می‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد واشنگتن و تهران «تا حد زیادی» بر سر یک تفاهم‌نامه صلح که می‌تواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود، مذاکره کرده‌اند؛ تنگه‌ای که پیش از آغاز درگیری‌ها حدود یک‌پنجم محموله‌های جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را جابه‌جا می‌کرد.

با وجود این، دو طرف هنوز درباره چندین موضوع دشوار اختلاف دارند و ترامپ روز یکشنبه تأکید کرد به تیم مذاکره‌کننده خود دستور داده است در دستیابی به هرگونه توافق با ایران عجله نکنند.

تحلیلگران بر این باورند که با وجود هشدارها و ریسک‌های باقی‌مانده پیرامون توافق صلح و وضعیت تنگه هرمز، اکنون روزنه‌ای از امید برای بازار ایجاد شده که می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدودی فشار را از روی قیمت نفت بردارد. با این حال، بازگشت کامل جریان صادرات نفت از طریق تنگه هرمز به وضعیت عادی و همچنین تعمیر تأسیسات آسیب‌دیده نفت و گاز، به گفته کارشناسان، ماه‌ها زمان خواهد برد.

کد مطلب 6840432
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۴
      0 0
      پاسخ
      متوهم بی عقل دیوانه علنا میگه میروم نفت ایران را برمیدارم ! به همین سادگی ! این احمق کله پوک آدم نیست با توهمات تخیلات رویاهای خودش بازی میکند در عالم واقعیات نیست امکان توافق با این جانور طمعکار دزد دغلباز رشوه خوار راهزن جیب بر گانگستر امریکایی محال است ! زیاد امیدوار به توافق نباشید تنگه هرمز و اخذ عوارض را با قدرت شدت جدیت ادامه دهید امریکا جز زبان زور نمیفهمد تمام مطالبات دلاری را باید از تنگه هرمز از گلوی امریکا و دوستان اروپایی عرب او میتوان بدست آورد امریکا دزد جهانخوار

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها