ریزش قیمت نفت با امید به توافق صلح ایران و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه به پایینترین سطح خود در دو هفته اخیر سقوط کرد. این کاهش در پی خوشبینی بازار نسبت به نزدیکشدن ایران و آمریکا به یک توافق صلح رخ داده است؛ هرچند دو طرف همچنان بر سر موضوعات کلیدی، از جمله نحوه رفع محاصره تنگه هرمز که هنوز عرضه نفت از خاورمیانه را محدود کرده، اختلاف نظر دارند.
بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴ دلار و ۷۵ سنت معادل ۴.۵۹ درصد کاهش، به ۹۸ دلار و ۷۹ سنت رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با افت ۴ دلار و ۶۶ سنتی، معادل ۴.۸۲ درصد، در سطح ۹۱ دلار و ۹۴ سنت معامله میشود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد واشنگتن و تهران «تا حد زیادی» بر سر یک تفاهمنامه صلح که میتواند به بازگشایی تنگه هرمز منجر شود، مذاکره کردهاند؛ تنگهای که پیش از آغاز درگیریها حدود یکپنجم محمولههای جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را جابهجا میکرد.
با وجود این، دو طرف هنوز درباره چندین موضوع دشوار اختلاف دارند و ترامپ روز یکشنبه تأکید کرد به تیم مذاکرهکننده خود دستور داده است در دستیابی به هرگونه توافق با ایران عجله نکنند.
تحلیلگران بر این باورند که با وجود هشدارها و ریسکهای باقیمانده پیرامون توافق صلح و وضعیت تنگه هرمز، اکنون روزنهای از امید برای بازار ایجاد شده که میتواند در کوتاهمدت تا حدودی فشار را از روی قیمت نفت بردارد. با این حال، بازگشت کامل جریان صادرات نفت از طریق تنگه هرمز به وضعیت عادی و همچنین تعمیر تأسیسات آسیبدیده نفت و گاز، به گفته کارشناسان، ماهها زمان خواهد برد.
