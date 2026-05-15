نفت برنت و WTI در معاملات امروز رشد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با یک دلار و ۲۷ سنت معادل ۱.۲۰ درصد افزایش، به ۱۰۶ دلار و ۹۹ سنت رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱ دلار و ۴۲ سنت معادل ۱.۴۰ درصد رشد، در سطح ۱۰۲ دلار و ۵۹ سنت معامله شد.

در هفته گذشته، نفت برنت نزدیک به ۶ درصد و نفت آمریکا بیش از ۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ افزایشی که در پی تداوم ابهام درباره آتش‌بس شکننده در جنگ با ایران شکل گرفته است.

ترامپ در گفتگویی که شب پنج‌شنبه از شبکه فاکس‌نیوز پخش شد، گفت: «من قرار نیست صبر بسیار بیشتری به خرج دهم. آن‌ها باید یک توافق امضا کنند.»

جمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، نیز صبح جمعه در گفتگو با بلومبرگ اظهار کرد که چین در تعامل با ایران رویکردی بسیار عمل‌گرایانه دارد و باز بودن تنگه هرمز برای پکن اهمیت زیادی دارد.

تحلیلگران می‌گویند با توجه به اینکه نشست پکن پیشرفت قابل‌توجهی در پرونده ایران نداشته، تمرکز بازار بار دیگر بر بن‌بست جاری و وضعیت تنگه هرمز معطوف شده و احتمال تشدید دوباره درگیری‌ها وجود دارد.

ترامپ در جریان این دیدارها همچنین اعلام کرد که چین مایل به خرید نفت از آمریکا است.

در تحولات مرتبط با تنگه هرمز، روز پنج‌شنبه گزارش شد که یک کشتی توسط نیروهای ایرانی در سواحل امارات توقیف شده و به سمت آب‌های ایران هدایت شده است. همچنین روز چهارشنبه یک کشتی باری هندی حامل دام زنده که از آفریقا عازم امارات بود، در آب‌های ساحلی عمان غرق شد.

کاخ سفید نیز اعلام کرد که ترامپ و شی بر ضرورت باز نگه‌داشتن مسیرهای کشتیرانی توافق کرده‌اند.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که از عصر چهارشنبه تاکنون ۳۰ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند؛ رقمی که همچنان به‌مراتب کمتر از حدود ۱۴۰ کشتی روزانه پیش از آغاز جنگ است.

در مجموع، به نظر می‌رسد مهم‌ترین محرک قیمت نفت همچنان محدودیت عرضه و نگرانی از اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی باشد.