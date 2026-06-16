کاهش قیمت نفت با امید به بازگشایی تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه به روند کاهشی خود ادامه داد؛ در حالی که بازارها چشم‌انداز ازسرگیری جریان عرضه نفت از تنگه هرمز و همچنین کمبود جزئیات درباره توافق اولیه برای پایان درگیری‌ها با ایران را بررسی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش ۴۱ سنتی معادل ۰.۴۹ درصد به ۸۲ دلار و ۷۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۳۵ سنتی معادل ۰.۴۳ درصد در سطح ۸۰ دلار و ۴۰ سنت معامله شد.

قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه نزدیک به ۵ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از چهارم مارس رسید. این کاهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای پایان دادن به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران خبر داد؛ توافقی که جزئیات کامل آن هنوز منتشر نشده است.

در جریان این درگیری‌ها تنگه هرمز، که پیش از بحران حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کرد، برای مدتی بسته شد.

برخی تحلیلگران معتقدند جریان صادرات نفت از این مسیر استراتژیک به‌زودی از سر گرفته خواهد شد، هرچند عوامل دیگری نیز همچنان بر بازار فیزیکی نفت فشار وارد می‌کنند.

تحلیلگران مورگان استنلی در یادداشتی اعلام کردند که احتمالاً چند هفته زمان لازم است تا حرکت نفتکش‌ها در این مسیر به حالت عادی بازگردد و پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰ درصد تولید تا سپتامبر و ۸۰ درصد تا ماه دسامبر احیا شود.

این تحلیلگران همچنین به نشانه‌هایی از ضعف در بازار فیزیکی نفت در هفته‌های اخیر اشاره کرده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش صادرات نفت آمریکا و کاهش واردات چین اشاره کرد.

طبق داده‌ها، واردات نفت خام چین در ماه مه حدود ۲۹ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح در هشت سال اخیر رسیده است. همچنین انتظار می‌رود بارگیری نفت عربستان برای چین در ماه ژوئیه نیز کاهش یابد.

نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که توافق آمریکا و ایران می‌تواند به بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و تمدید آتش‌بس برای مدت ۶۰ روز منجر شود تا مذاکرات درباره مسائل پیچیده‌تری از جمله برنامه هسته‌ای ایران ادامه یابد.

در همین حال مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، این توافق را گامی مهم در مسیر توقف درگیری‌ها توصیف کرده اما تأکید کرده است که توافق نهایی برای برقراری آتش‌بس پایدار هنوز حاصل نشده است.

برخی تحلیلگران انرژی نیز معتقدند مرحله نخست توافق که شامل تمدید آتش‌بس است نسبتاً ساده بوده، اما مرحله بعدی که شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و پایان محدودیت‌های دریایی علیه ایران است، می‌تواند تأثیر بیشتری بر بازار نفت داشته باشد.

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت بازگشایی تدریجی و نه همزمان مسیرهای صادراتی، احتمال ادامه نوسانات در بازار جهانی نفت وجود خواهد داشت.