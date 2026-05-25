بسته حمایتی ویژه واحدهای صنعتی در شرایط جنگی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، طهمورث لاهوتی اشکوری با تشریح وضعیت واحدهای صنعتی در شرایط کنونی در نشست شورای معاونان این سازمان اظهار کرد: واحدهای صنعتی امروز با مشکلاتی دست به گریبان هستند که مستقیماً از شرایط جنگی نشأت گرفته است؛ از موضوعات تأمین مالی و تأمین مواد اولیه گرفته تا آسیبهای فیزیکی ناشی از اصابت مستقیم یا غیرمستقیم موشک که زنجیره تأمین صنایع را تحت تأثیر قرار داده است.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، با انتقاد از تداوم رویکردهای قدیمی در شرایط خاص فعلی افزود: نمیتوان با همان «دست فرمان» و نگاههای پیش از جنگ، کارخانجات را مدیریت کرد. اگر در رویکردهای مان تغییر ایجاد نکنیم، در آینده با تقاضاهایی مواجه میشویم که پاسخگویی به آنها غیرممکن خواهد بود. لذا ضروری است که علاوه بر فعالیتهای جاری، اقدامات ویژهای را در دستور کار قرار دهیم.
رونمایی از بسته حمایتی جدید
لاهوتی در ادامه از یک اقدام عملیاتی مهم خبر داد و تاکید کرد: با تدوین بسته حمایتی ویژه طرحها و واحدهای آسیب دیده از جنگ که به تازگی در هیأت مدیره این سازمان تصویب و ابلاغ شد، بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی آسیب دیده مرتفع خواهد شد.
لزوم مدیریت پیش دستانه و تعامل بین بخشی
وی با اشاره به ضرورت حضور پررنگتر مدیران در صحنه خاطرنشان کرد: شرایط ماههای اخیر میطلبد که وقت بیشتری بگذاریم و حضور مدیران در مجموعه شرکت مادر تخصصی و شرکتهای استانی تابعه پررنگتر از گذشته باشد. لذا بهعنوان متولی بخش صنعت، باید راهکارهای پیشنهادی خود را به نهادهای تأثیرگذار کشور ارائه دهیم و با رویکرد حل مسأله، به رفع مشکلات صنعت کمک کنیم.
لاهوتی اشکوری در پایان بر لزوم نظارت بیشتر بر سطح کیفی شهرکهای صنعتی تأکید کرد و افزود: پیگیریهای جدی و مستقل را تداوم خواهیم داد. ما باید رفتارهای پیش دستانه داشته باشیم و با تعمق بیشتر در مسائل، پیش از بروز بحران، برای حل آنها اقدام کنیم.
نظر شما