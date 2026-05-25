جزئیات حمایت ۱۰ بندی از تولید؛ از امهال بدهی تا تامین زمین

به گزارش خبرنگار مهر، بسته حمایتی ویژه طرحها و واحدهای آسیب دیده از جنگ جنگ ۱۲ روزه و جنگ (رمضان) ابلاغ شده است؛ بر اساس جزئیات این بسته تعریف طرح ها و واحدهای آسیب دیده به طرحها و واحدهایی اطلاق می گردد که در جنگ تحمیلی (جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان) دچار آسیب شده و دارای ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری و مصوبه شورای تامین استان شهرستان یا مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بر اساس بند ۱-۴ مصوبات یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور باشند.

۱- طرحها و واحدهای آسیب دیده مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی که دارای اقساط سررسید نشده آتی و یا اقساط سر رسید شده معوق هستند هیئت مدیره شرکت استانی مجاز است نسبت به امهال در پرداخت دیون به مدت حداکثر ۶ ماه و تعیین تکلیف دیون باقیمانده بر اساس شرایط پرداخت بین ۵ تا ۱۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط ۲۴ تا ۴۸ ماه متناسب با میزان خسارت اعلامی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری مطابق جدول ذیل بهره مند می‌شوند. (منظور از امهال در پرد دیون، مربوط به اقساط سررسید شده معوق است و تعیین تکلیف دیون باقیمانده نیز مربوط به اقساط سررسید نشده آتی است که در زمان بررسی تقاضای تعیین تکلیف دیون، میبایست مجموع اسناد مالی با احراز یکی از شرایط میزان درصد (خسارت اعلامی کارشناسان رسمی) جدول ذیل بصورت نقد و اقساط تعیین تکلیف شود. بدیهی است در صورت عدم ایفاء تعهدات مالی از طرف مشمولین بر اساس توافقات صورت پذیرفته ، وفق ماده ۱۹ دستورالعمل بهره برداری اقدام خواهد شد.)

تبصره: در خصوص واحدهای دانش بنیان آسیب دیده هیات مدیره شرکت استانی مجاز است به تناسب میزان خسارت اعلامی مندرج در جدول بالا، میزان تنفس را در هر یک از ردیفها تا ۲ ماه و دوره اقساط را ۹ ماه افزایش دهد.

۲- در جهت تسریع در امکان بهره برداری و شروع به تولید در طرحهای آسیب دیده که حداقل ۶۵ پیشرفت فیزیکی داشته اند، هیات مدیره شرکت استانی مجاز است از طریق کاهش حداکثر ۳۰ درصد از سطح اشغال تکلیفی و با اخذ تائیدیه استحکام بنا از ناظر ناظرین ساختمان نسبت به بخشهایی از ابنیه احداثی که تخریب نشده گواهی لازم را به منظور اخذ پروانه بهره برداری از مرجع صدور جواز تاسیس صادر نماید. بدیهی است صدور پایان کار و سند مالکیت در اینگونه طرحها منوط به اجرای کامل سطح اشغال تکلیفی با رعایت کلیه تعهدات قراردادی خواهد بود

۳- هیئت مدیره شرکت استانی مجاز است در جهت کمک به بازگشت به چرخه تولید و حفظ اشتغال واحدهای اسمت تو به مرد صورت وجود زمین معادل زمین فعلی در اختیار و یا بیشتر از آن منوط به اعراض از ابنیه موجود و یا قالب زمین جایگزین با اراضی موجود در همان شهرک ناحیه صنعتی و یا سایر شهرکها و نواحی صنعتی و با دریافت مابه التفاوت

قیمت واگذاری روز زمین جایگزین با قیمت عرصه آسیب دیده اختصاص دهد.

تبصره: هیات مدیره شرکت استانی مجاز است نسبت به موارد پیش بینی نشده در این بند ، با رعایت ضوابط و مقررات و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت اتخاذ تصمیم نماید.

۴- هیئت مدیره شرکت استانی مجاز است به واحدهای آسیب دیده نسبت به تخصیص حق بهره برداری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از مزایده با تنفس سه ماهه و با شرایط پرداخت ۵ درصد به صورت نقدی و حداکثر اقساط ۴۸ ماهه و بر اساس قیمت واگذاری روز اقدام نماید در قراردادهای منعقده با استفاده از این بند، هرگونه اقدام واجد انتقال و واگذاری حقوق قانونی مربوط به زمین موضوع قرارداد بصورت موقت یا دائم و تحت هر عنوان و موضوعی به اشخاص ثالث تا قبل از اخذ پروانه پایان کار و پروانه بهره برداری ممنوع است.

۵- اعطای مشوق به میزان ۵ درصد از کل مبلغ قرار داد به طرحها و واحدهای آسیب دیده مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی به بند الف ماده ۲۲ دستور العمل حق بهره برداری اضافه میگردد.

۶- هیئت مدیره شرکت استانی مجاز است با توجه به ضرورت بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده (ابنیه و ساختمان) با صدور مجوز احداث ساختمان واحدهای مذکور با اعمال ۱۰۰ درصد مشوق در هزینه قابل پرداخت مقرر در ماده ۳۳ دستورالعمل بهره برداری موافقت نماید.



۷- به منظور کمک به پایداری تولید و واحدهای آسیب دیده با اولویت واحدهای تولید کننده کالاهای اساسی خانوار (غذایی دارویی ، بهداشتی و تجهیزات پزشکی و صنایع وابسته به آن با خسارت بالای ۶۵ هیات مدیره شرکت استانی مجاز است نسبت به در اختیار قراردادن کارگاههای ساخته شده و آماده خود حداکثر به مدت یکسال در قالب قرارداد اجاره برای یک واحد کارگاهی و با دریافت ۵۰ درصد اجاره بهاء وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید.

تبصره: در صورت درخواست تمدید قرارداد اجاره اجاره بهاء براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز دریافت خواهد شد.

۸- یک تبصره به ماده ۲۹ دستورالعمل بهره برداری اضافه می گردد:

تبصره ۷: هیئت مدیره شرکت استانی مجاز است با نقل و انتقال طرحهای آسیب دیده که حداقل نسبت به تکمیل فنداسیون سالن تولید و همچنین نصب اسکلت یا سازه های بتنی سالن تولید اقدام نموده باشند، برای یکبار و مشروط بر عدم هرگونه اقدام واجد انتقال و واگذاری حقوق قانونی مربوط به زمین موضوع قرارداد بصورت موقت یا دائم و تحت هر عنوان و موضوعی با اشخاص ثالث تا قبل از اخذ پروانه پایان کار و پروانه بهره برداری از سوی انتقال گیرنده موافقت نمایند.

۹- در صورتیکه طرحها و واحدهای آسیب دیده متقاضی استقرار در واحدهای تولیدی غیر فعال شهرکها و نواحی صنعتی باشند با نظر هیات مدیره شرکت استانی برای یکبار از پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال اداری به شرکت استانی معاف هستند.

۱۰- مدت اعتبار این بسته حمایتی تا پایان سال ۱۴۰۵ است.