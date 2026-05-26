ستاد جنگ اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز گذشته در نشستی تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با هدف بررسی و رفع چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی، در پی تحولات ناشی از جنگ اخیر برگزار شد، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مسایل و موانع موجود در حوزه‌های ارزی، انرژی، تولید و تجارت را مورد ارزیابی قرار داد و دستورات فوری و لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع مشکلات موجود به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، رئیس‌جمهور در این نشست با تقدیر از نقش‌آفرینی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در مدیریت شرایط حساس کشور، آنان را پیشگامان جبهه اقتصادی در جنگ ترکیبی و همه‌جانبه دشمن توصیف کرد و افزود: حفظ ثبات بازار، جلوگیری از التهاب اقتصادی و تأمین نیازهای کشور در شرایط جنگی، مرهون تلاش، همت و حضور مؤثر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور بوده است؛ به‌گونه‌ای که در جریان بحران اخیر، کمبود محسوس کالا و اختلال جدی در بازار مشاهده نشد.

پزشکیان با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولید و صنعت تصریح کرد: دولت از هیچ تلاشی برای به حرکت درآمدن چرخ تولید و اقتصاد کشور دریغ نخواهد کرد و شخصاً با جدیت پیگیر رفع موانع پیش‌روی صنایع و واحدهای تولیدی هستم.

رئیس جمهور افزود: تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع، جلوگیری از قطعی برق و گاز و همچنین اصلاح فرآیندهای ارزی، حذف مقررات و بخشنامه‌های زائد و تسهیل فضای کسب‌وکار، از اولویت‌های جدی دولت در مسیر حمایت از تولید ملی است.

پزشکیان رونق فعالیت بخش خصوصی را مترادف با رونق اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: هرگونه رکود یا اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی نیز مستقیماً بر معیشت مردم و حرکت اقتصاد ملی اثرگذار خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به سیاست توسعه تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و همسایگی افزود: دولت تلاش کرده است با تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئواقتصادی کشور، زمینه تسهیل تجارت و صادرات را فراهم کند و امروز، علی‌رغم شرایط امنیتی منطقه، بسیاری از همسایگان مرزی ایران در شمال‌غرب و شرق کشور آمادگی توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری را بیش از گذشته دارند.

پزشکیان همچنین ظرفیت‌های اقتصادی پیمان‌ها و سازوکارهای منطقه‌ای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری‌شانگهای و گروه بریکس را فرصتی مهم برای توسعه تجارت خارجی کشور برشمرد و تأکید کرد: رویکرد دولت، استفاده حداکثری از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از تجار و بازرگانان ایرانی است و در اغلب سفرهای خارجی، دولت تلاش کرده است ضمن تقویت دیپلماسی اقتصادی، زمینه معرفی، بازاریابی و توسعه بازار محصولات ایرانی را فراهم سازد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر مسئولیت متقابل بخش خصوصی در مدیریت بهینه منابع و حامل‌های انرژی تأکید کرد و گفت: صنایع و واحدهای تولیدی که انرژی را با نرخ ترجیحی و پایین‌تر از قیمت واقعی دریافت می‌کنند، موظف‌اند در مصرف آن صرفه‌جویی کرده و از انحراف منابع جلوگیری کنند.

پزشکیان تصریح کرد: انرژی یارانه‌ای باید در خدمت تولید، اشتغال و افزایش بهره‌وری قرار گیرد و نباید زمینه‌ساز قاچاق، هدررفت منابع یا فعالیت‌های غیرشفاف شود.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در صنایع افزود: صنایعی که بدون توجه به بهره‌وری، مصرف انرژی خود را مدیریت نکنند و صرفاً متکی به انرژی ارزان‌قیمت باشند، در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.دولت تمام توان خود را برای تأمین برق و گاز صنایع به‌کار گرفته است، اما بهره‌وری و مدیریت مصرف نیز باید به‌عنوان یک مسئولیت ملی مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت هدایت منابع و یارانه‌های انرژی به سمت صنایع بهره‌ور و دارای ارزش افزوده بالا تأکید کرد و گفت: منطقی نیست که منابع محدود کشور در اختیار واحدهایی قرار گیرد که بازدهی پایین دارند یا محصولات غیررقابتی و بی‌کیفیت تولید می‌کنند.

رئیس جمهور در ادامه، با اشاره به ضرورت مدیریت شفاف و هدفمند منابع ارزی کشور اظهار داشت: اولویت دولت در تخصیص ارز، تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم است و واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد.

پزشکیان افزود: فرآیند تخصیص و توزیع ارز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان مدیریت دقیق ورودی و خروجی ارز کشور در شرایط خاص اقتصادی فراهم باشد.

پزشکیان با تأکید بر لزوم تفکیک سیاست‌های حمایتی متناسب با ماهیت صنایع گفت: نمی‌توان برای همه بخش‌های صنعتی نسخه‌ای واحد پیچید؛ صنایع ارزآور، صادرات‌محور و بهره‌ور با واحدهای کم‌بازده و هدردهنده منابع ارزی تفاوت دارند و سیاست‌گذاری‌ها نیز باید متناسب با این تفاوت‌ها تنظیم شود.

رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از برخی سوءاستفاده‌ها در حوزه دریافت ارز و امکانات دولتی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، افرادی به اسم بخش خصوصی دریافت ارز و ایجاد زیرساخت‌های صوری، بدون تولید واقعی، منابع کشور را به بازار آزاد منتقل کرده و منافع عمومی را تضییع کرده‌اند.

پزشکیان خطاب به اعضای اتاق بازرگانی تأکید کرد: بخش خصوصی واقعی باید در برابر این‌گونه تخلفات ایستادگی کرده و اجازه ندهد اعتبار فعالان اقتصادی خدشه‌دار شود.

رئیس جمهور با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از فعالان واقعی اقتصادی اظهار داشت: دولت خود را موظف به پشتیبانی از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارآفرینان می‌داند و در مقابل، انتظار دارد تمامی فرآیندها با شفافیت کامل انجام شود و زمینه‌های رانت، فساد و سوءاستفاده از بین برود. فعالان اقتصادی بهتر از هر مجموعه دیگری متخلفان و سودجویان این حوزه را می‌شناسند و می‌توانند در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ملی برای عبور از شرایط پیچیده اقتصادی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ داریم که پیشرفت، آبادانی و توسعه کشور تنها با مشارکت همه دلسوزان ایران اسلامی محقق خواهد شد و دولت، بخش خصوصی را نه در مقابل خود، بلکه شریک راهبردی توسعه کشور می‌داند.

رئیس جمهور افزود: در شرایطی که دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده است، دولت و بخش خصوصی با همدلی، انسجام و همکاری مشترک، از این مرحله نیز با موفقیت عبور خواهند کرد.

پزشکیان همچنین تأکید کرد: روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده است که حقوق ملت ایران به‌صورت کامل استیفا شود و جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده‌خواهانه تسلیم نخواهد شد.

صمد حسن‌زاده: ستاد جنگ اقتصادی در اتاق ایران تشکیل شد

صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست دکتر مسعود پزشکیان رییس‌جمهوری با هیئت رییسه اتاق ایران و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، از زحمات و خدمات مسئولین کشور برای مدیریت جنگ اقتصادی قدردانی کرد و گفت: مهمترین موضوع کشور در حال حاضر، معیشت مردم است و رییس‌جمهور محترم همیشه توجه مناسبی به این موضوع دارند.

حسن‌زاده با بیان اینکه ملت ایران با وجود فشارهای اقتصادی و گرانی و تورم، همواره با انسجام و همدلی و میهن‌دوستی، شایستگی‌های خود را نشان داده و همکاری‌های لازم برای عبور از مشکلات داشته‌اند، افزود: در اتاق بازرگانی از اولین روزهای جنگ رمضان و همچنین جنگ ۱۲ روزه، سعی شد تا با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سطح همه اتاق‌های استانی، همکاری لازم برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین استمرار تولید و حفظ ظرفیت اشتغال صورت گیرد.

رییس اتاق ایران از تشکیل «ستاد جنگ اقتصادی» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد و گفت: در این ستاد، تحلیل آینده اقتصاد و تدوین برنامه‌های پیشنهادی به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت‌های بیشتر به اقتصاد ایران انجام می‌شود.

حسن‌زاده از برنامه تشکیل یک صندوق در اتاق ایران ویژه جبران خسارت‌های دوران جنگ برای پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر داد و بیان داشت: با همکاری برخی بانک‌های عامل، این صندوق راه‌اندازی می‌شود تا بتوانیم به حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و کوچک که با مشکلات نقدینگی مواجه هستند، بپردازیم و تکلیف خود را در برابر ملت نجیب و شریف ایران اسلامی انجام دهیم.

صمد حسن‌زاده همچین از رایزنی با روسای اتاق‌های برخی کشورها خبر داد و گفت: با همکاری اتاق بازرگانی یکی از کشورهای دوست و همسایه، این امکان ایجاد شده است که بدون انتقال ارز و با تکیه بر اعتبار فعالان اقتصادی خوشنام کشورمان بتوانیم کمبود مواد اولیه پلیمری را به صورت مدت‌دار تامین کنیم. البته برای این کار نیازمند LC بانکی یا ضمانت‌نامه هستیم.

او افزود: در جریان جنگ تحمیلی، شاهد انسجام بسیار بزرگ ملت بودیم. همدلی مردم و حضور در خیابان‌ها و میادین شهرها، یکی از جلوه‌های بارز این همدلی بود. این که مردم بیش از ۸۰ روز است با حضور در اجتماعات در میادین، حمایت خود را از برنامه‌های دولت اعلام می‌کنند، یکی از خصوصیات بسیار شایسته ایرانیان است که نظیر آن را در هیچ جای عالم سراغ نداریم.

رییس اتاق ایران از «تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی» به عنوان نیاز مبرم بنگاه‌ها در شرایط فعلی یاد نمود و تصریح کرد: در اتاق‌های سه گانه به طور مستمر جلساتی برای حل مشکلات اقتصادی برگزار می‌شود. از تمامی مسئولین سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم بازار و تعزیرات که به صورت علمی و کارشناسی‌شده سعی می‌کنند با نظارت‌های مستمر به مدیریت وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند، قدردانی می‌کنیم.

محمدرضا بهرامن: واردات بدون انتقال ارز، یک ریسک نیست

محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز درباره واردات بدون انتقال ارز بیان کرد: واردات بدون انتقال ارز، یک ریسک نیست بلکه با آن می‌توانیم به حل بخشی از مشکلات امروز بپردازیم.

حسین پیرموذن: اولین هیئت اتاق ایران پس از پایان حملات جنگ رمضان، به آذربایجان اعزام شد

حسین پیرموذن، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: بر اساس دستورالعمل‌هایی که مقرر شد استان‌ها در تعامل با کشورهای همجوار، به واردات و تامین بخشی از نیازهای کشور بپردازند؛ برای اعزام اولین هیئت اتاق ایران پس از پایان حملات جنگ رمضان، از جمهوری آذربایجان مجوز دریافت شد و برای ایجاد کانال سبز اقدام لازم صورت گرفت؛ که بازدهی آن منوط به اخذ برخی موافقت‌ها در داخل کشورمان است.

پیرموذن از دستور ویژه رییس‌جمهور آذربایجان به رییس اتاق بازرگانی این کشور به منظور تسهیل فعالیت بخش خصوصی ایران خبر داد و افزود: ۶۸۰ کانتینر در جنگ رمضان دچار توقف سه روزه در مرز شده بودند، که نگرش شخص رییس‌جمهور کشورمان باعث شد تا مرز بازگشایی شود و روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان را ادامه دهیم.

نایب رییس اتاق ایران به یک ارزیابی میدانی در خصوص قیمت کالاهای ضروری در ایران نسبت به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: با تلاش مضاعف وزرای جهادکشاورزی، صمت و تولیدکنندگان کشورمان همه قفسه‌های فروشگاه‌ها تکمیل از مایحتاج ضروری است و قیمت‌های این کالاها در مقایسه با کشورهای همسایه، کمتر می‌باشد.

قدیر قیافه: برای تامین ارز نهاده‌های تولید دستور قاطع داده شود

قدیر قیافه، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست با رییس‌جمهور، با بیان اینکه عبور از شرایط فعلی مهمترین نکته اساسی حال حاضر است، تاکید کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم تا ارزهایی که در خارج از کشور رسوب کرده است، دوباره وارد کشور شود.

قیافه افزود: در سال جاری باید بیش از هر زمان دیگری به فکر حفظ بنگاه‌های اقتصادی باشیم تا حداقل تعدیل نیرو صورت بگیرد. نیازمند این هستیم که دولت و بخش خصوصی از یکدیگر حمایت کنند تا مشکلات حل شود.

قیافه، با بیان اینکه جروجی ارز و ورودی ارز کشور شرایط خاصی را تجربه می‌کند، ادامه تولید و تاب‌آوری صنایع را مستلزم رفع مشکلات ارزی دانست و بیان داشت: اگر تولیدکننده نتواند نهاده‌های مورد نیاز تولید را از خارج کشور وارد کند، دولت در تامین ارز دچار مشکل خواهد شد.

نایب رییس اتاق ایران تاکید کرد: یکایک فعالان بخش خصوصی واقعی کشور، تفکر ملی دارند و برای کشور از جان مایه گذاشته‌اند. واردات کالاهای لوکس و غیرضرور هیچ ضرورتی ندارد ولی تقاضا داریم برای تامین ارز نهاده‌های تولید دستور قاطع داده شود.

عبدالله مهاجر دارابی: صندوق حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده راه‌اندازی می‌شود

عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در خصوص سازوکار راه‌اندازی صندوق حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده، توضیح داد: با دستور رییس و مصوبه هیئت رییسه اتاق ایران، منابع این از چند محل شامل منابع اتاق ایران، منابع بانکی و همچنین هماهنگی با برخی فعالان بخش خصوصی به منظور کمک به صنایع آسیب‌دیده تامین می‌شود.

مهاجر دارابی در بخش دیگر سخنانش افزود: با ارتباطی که با برخی کشورها داریم و به واسطه اعتباری که فعالان بخش خصوصی و بازرگانان کشورمان دارند، می‌توانیم به صورت مدت‌دار نسبت به واردات کالا اقدام کنیم. به این منظور، لازم است ضمانت‌نامه بانکی فراهم شود و بانک مرکزی هم همراهی لازم را داشته باشد؛ در غیر اینصورت به نظر می‌رسد که انتقال بدون ارز به نتیجه قابل ملاحظه‌ای نرسد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی: مردمی‌سازی اقتصاد در ریل اجرا قرار گرفته است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز که اداره نشست را برعهده داشت، ضمن قدردانی از حضور رییس‌جمهور و وزیر صمت و رییس کل بانک مرکزی در اتاق ایران، از سعه صدر مسئولان ارشد کشور قدردانی کرد و گفت: آنچه که فعالان اقتصادی به عنوان نقد یا راهکار ارائه می‌کنند، ناشی از میهن‌دوستی و عرق ملی است و پاسخ‌های راهگشای رییس‌جمهور و مسئولان ارشد دولت نیز در این نشست نشان می‌دهد که ایران عزیز در مسیر درستی قرار دارد و مردمی‌سازی اقتصاد در ریل اجرا قرار گرفته است.

عیسی منصوری: مکانیسم سنجش و پلتفرم دیجیتالی پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور راه‌اندازی شد

عیسی منصوری، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست از راه‌اندازی مکانیسم سنجش و پلتفرم دیجیتالی به منظور پیش‌بینی شرایط اقتصادی در اتاق ایران خبر داد و گفت: این پلتفرم، تحلیلی از شرایط اقتصادی در سه سناریوی توافق، تشدید جنگ و شرایط بینابینی ارائه می‌دهد.

او با بیان اینکه مدیریت اقتصادی مبتنی بر قیمت‌گذاری و تنظیم قیمت دیگر پاسخگو نیست، به بیان راهکارهایی برای حل مشکلات ارزی و همچنین مسئله انرژی در کشور پرداخت و تاکید کرد: به نظر می‌رسد سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر بقا، سیاستگذاری مناسب برای شرایط فعلی باشد. در صورتی که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم، بخش خصوصی می‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود را برای ورود ارز از محل صادرات افزایش دهد.

محمد لاهوتی: نیاز امروز کشور تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات است

محمد لاهوتی، رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نیاز امروز کشور را تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و خواستار ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و ایجاد فرماندهی واحد اقتصادی شد و گفت: از دولت انتظار داریم که رفع تعهد ارزی نسبت به گذشته تسهیل شود.

او با یادآوری اینکه محدودیت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، قدرت رقابت را از صادرکننده سلب می‌کند، به موضوع مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و بیان داشت: پرداخت مشوق‌های صادراتی که در بودجه‌های سالانه دیده می‌شود، در اسفند ماه پرداخت می‌شود؛ به همین خاطر اثرگذاری لازم را برای صادرکنندگان نخواهد داشت.

محمدرضا فاروقی: مصوبات اقتصادی شعام در شرایط آتش‌بس هم تمدید شوند

محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حوزه گمرک در شرایط جنگی را مصوباتی راهگشا دانست و گفت: این مصوبات، گمرکات را از رسوب کالا نجات داد و موجب تسریع ثبت سفارش و حذف مجوزهای موازی شد.

فاروقی با بیان اینکه تقاضای فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که این مصوبات در شرایط آتش‌بس هم تمدید شوند، افزود: ۹ خرداد ماه اعتبار مصوبه شورای عالی امنیت ملی به پایان می‌رسد و فعالان اقتصادی مجدد درگیر قوانین و مقررات پیچیده خواهند شد.

رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران همچنین خواستار تشکیل کارگروهی ویژه زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

فاروقی با اشاره به متوقف شدن بخشی از کالاهای فعالان اقتصادی کشورمان در یک کشور همسایه، تصریح کرد: این توقف کالاها در حالی است که واردکنندگان کشورمان برای واردات ارز دریافت کرده‌اند و باید کالا را به کشور وارد کنند تا بتوانند نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نمایند. تقاضا می‌کنیم مدت زمان مناسبی به مهلت ایفای تعهدات‌شان اضافه شود.

آریا حقیقی: در زمینه چالش کمبود گاز در نیمه دوم سال نگرانیم

آریا حقیقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تلاش بخش خصوصی برای پایداری تولید و حفظ نیروی کار، خواستار مساعدت دولت برای تقویت تولید، رفع موانع واردات کالاهای مورد نیاز چرخه تولید و همچنین تقویت چرخه صادرات شد.

او خواستار توجه دولت به موضوع تامین انرژی صنایع شد و از چالش کمبود گاز در نیمه دوم سال ابراز نگرانی کرد.

آرش نجفی: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جهت رفع ناترازی گاز آماده است

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با بیان اینکه در صورت تضمین دولت، بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جهت رفع ناترازی گاز آماده است، گفت: حدود ۲۱ میلیون بخاری گازی پرمصرف در کشور وجود دارد که تعویض آنها می‌تواند در فصل سرما، چند میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی مصرف گاز را رقم بزند. از این رو از رییس‌جمهور درخواست داریم که دستورات لازم برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این حوزه را صادر کند.

رشید عزیزپور: دولت برای تسویه هر چه سریع‌تر و با برنامه‌تر مطالبات بخش خصوصی صنعت غذا اقدام کند

رشید عزیزپور، رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز اطمینان داد که تا ماه‌ها در زمینه تامین نهاده‌های صنعت غذا مشکلی نخواهیم داشت و خواستار تسویه هر چه سریع‌تر و با برنامه‌تر مطالبات بخش خصوصی صنعت غذا از سوی دولت شد.

اسحاق بندانی: نقش بخش خصوصی در زمینه تامین نهاده‌ها جدی گرفته شود

اسحاق بندانی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در پایان این نشست، بر نقش بخش خصوصی در زمینه تامین نهاده‌ها و جبران کمبودهای کشور در این حوزه اشاره کرد و هماهنگی کامل دولت و بخش خصوصی و اراده دولت برای بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه را حیاتی توصیف کرد.