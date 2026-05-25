به گزارش خبرنگار مهر، استان اصفهان با اتخاذ رویکردی راهبردی و تحولگرا، گامهای عملی و بلندی را برای تثبیت جایگاه خود در قلههای گردشگری کشور برداشته است. افتتاح همزمان پروژههای زیرساختی به ارزش سه همت (۳ هزار میلیارد تومان)، نه تنها یک دستاورد عمرانی، بلکه نمادی از تغییر پارادایم مدیریت ارشد استان از «تصدیگری» به «تسهیلگری هوشمندانه» است.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، با عملیاتی کردن این پروژهها، نشان داد که توسعه صنعت توریسم در نصفجهان از مرحله شعار عبور کرده و وارد فازِ شتابان اجرایی شده است.
ترکیب هوشمندانه سرمایهگذاری: از گردشگری سلامت تا رفاه عمومی
استاندار اصفهان در این باره گفت: نقطه عطف این تحول، در تنوع و هوشمندی پروژههای بهرهبرداری شده نهفته است. افتتاح هتل در شهرک سلامت، گواهی بر سیاستگذاری دقیق مدیریت ارشد استان برای هدایت نقدینگی بخش خصوصی به حوزههای پربازده است. با سرمایهگذاری دو همتی در این پروژه، اصفهان عملاً زیرساختهای لازم برای تبدیل شدن به مقصد نخست «گردشگری سلامت» را فراهم کرده است.
وی افزود: در سوی دیگر افتتاح «باغ تندرستی» شهرداری اصفهان با اعتباری بالغ بر یک همت، رویکرد متوازن استاندار برای توزیع عادلانه خدمات سفر را به نمایش گذاشت. این پروژه با هدف ارتقای استانداردهای رفاهی و اقامتی در مبادی ورودی و خروجی شهر اجرایی شد تا اصفهان بتواند با مدیریتی منسجم، ظرفیتهای پذیرایی خود را متناسب با افزایش شمار گردشگران توسعه دهد.
مدیریت «فرماندهی یکپارچه»؛ کلید عبور از بروکراسی
یکی از دستاوردهای مهم این رخداد، ایجاد ساختار «همافزایی میانبخشی» است. جمالینژاد در این باره تصریح کرد: با حذف بروکراسیهای فرسایشی و تعریف نقشه راه واحد برای دولت، شهرداری و سرمایهگذاران بخش خصوصی، موفق شدند قدرت اجرایی استان را بر پروژههای کلان متمرکز کنند. در واقع این «فرماندهی واحد» در میدان اقتصاد گردشگری، توانست بدون موازیکاری، بهرهوری منابع را به حداکثر رسانده و نتایج عینی را در کمترین زمان ممکن محقق سازد.
تأیید ملی؛ الگویی برای توسعه استانی
حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در اصفهان و تقدیر ویژه وی از مدل مدیریتی استان، نشان داد که راهبردِ جمالینژاد در بسیج ظرفیتهای استانی، تنها به مرزهای جغرافیایی اصفهان محدود نمانده و اکنون به عنوان الگویی کارآمد برای سایر استانهای کشور مطرح است. این مدل مدیریتی که بر سه پایه «حمایت از بخش خصوصی»، «توزیع متوازن زیرساختها» و «تسهیلگری فعالانه» استوار است، نویدبخش دورانی نوین برای صنعت توریسم در نصفجهان است.
