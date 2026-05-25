۱۲رئیس دانشگاه و رئیس شهرک علمی صنعتی اصفهان تأیید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه کمیته منتخب روسای دانشگاه‌ها به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور اعضای کمیته برگزار شد.

بر اساس اعلام خسروپناه؛ احسان یزدیان به‌عنوان رئیس شهرک علمی و صنعتی اصفهان، مهدی میرزاده کوهشاهی به عنوان رئیس دانشگاه هرمزگان، سیروس شاکری به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد، محمد عظیمی گندمانی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند.

وی افزود: حیدر قیاسی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین، ایمان همایون نژاد به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان، صابر قاسم پور به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران، محمدرضا بحرانی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر، علیرضا بنایی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل انتخاب شدند.

وی گفت: محمد مصلحی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی، پیمان رجبی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان و حمید سعیدیان به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان البرز انتخاب شدند.