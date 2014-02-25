زمان نمایش آثار نوروزی مشخص شد/ از «پایتخت» ایرانی تا فیلم‌ مطرح اسکار

به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشی‌زاده در نشست خبری که روز سه‌شنبه 6 اسفندماه در صدا و سیما برگزار شد از زمان نمایش سریال های تلویزیونی و همچنین نمایش فیلم‌های مطرح خارجی و 3 فیلم ایرانی در ایام نوروز خبر داد.

وی بیان کرد: فیلم «12 سال یک برده» به کارگردانی استیو مک کوئین فیلم مطرح سال 2013 از شبکه اول سیما و همچنین فیلم «ضد گلوله» به کارگردانی مصطفی کیایی با بازی مهدی هاشمی از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد.

همچنین فیلم کمدی «آزمایشگاه» به کارگردانی حمید امجد و بازی رامبد جوان و باران کوثری و فیلم «حوض نقاشی» به کارگردانی مازیار میری و بازی نگار جواهریان و شهاب حسینی نیز در ایام نوروز نمایش داده خواهند شد.

طبق گفته مدیر پروژه‌های نوروزی سیمای جمهوری اسلامی ایران، سریال های نوروزی شبکه های مختلف سیما نیز به شکل زیر است:

شبکه اول سیما سریال «پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم ساعت 22:15 پخش می شود و تکرار آن ساعت 16 روز بعد است. در این سریال محسن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهران فر، علیرضا خمسه، مهران احمدی بازی می کنند و این سومین مجموعه از این سریال است که نوروز روز آنتن می رود.

سریال «خوب، بد، زشت» به کارگردانی منوچهر هادی هر شب ساعت 21:30 از شبکه دوم سیما و همچنین تکرار آن روز بعد ساعت 14 پخش می شود. در این سریال امین حیایی، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، سوسن پرور، سیاوش مفیدی، حسین محب اهری و ... بازی می کنند.

«روزای بد به در» به کارگردانی سعید آقاخانی هر شب ساعت 20:46 پخش و تکرار آن ساعت 16 روز بعد نمایش داده می شود. هومن برق نورد، مریم امیرجلالی، مهران رجبی و بیژن بنفشه خواه در این مجموعه تلویزیون بازی می کنند.

مجموعه تلویزیونی «مافرشته نیستیم» به کارگردانی فلورا سام هر شب ساعت 23:15 از شبکه تهران و ساعت 19 روز بعد تکرار آن پخش می شود. در این مجموعه تلویزیونی گوهر خیراندیش، محمدرضا شریفی نیا، علی صادقی، برزو ارجمند، فاطمه گودرزی، غلامحسین لطفی و ... بازی می کنند.

همچنین فیلم های سینمایی در ایام نوروز از شبکه اول سیما ساعت 14 و روز بعد ساعت 9:45 تکرار آن پخش می شود. شبکه دوم سیما فیلم های خود را ساعت 23 و روز بعد ساعت 17:30 بزپخش می کند. فیلم های سینمایی شبکه سوم سیما هر روز ساعت 11:15 و تکرار آن یک دقیقه بامداد پخش می شود. همچنین از شبکه تهران نیز فیلم های سینمایی ساعت 13:30 و تکرار آن ساعت 16:20 روز بعد تکرار می شود.

شبکه قرآن نیز هر روز ساعت 14:30 فیلم های سینمایی خود را پخش می کند.