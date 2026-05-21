آخر هفته با تلویزیون همراه شوید؛ از کن لوچ تا کوین کاستنر

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های سینمایی مختلفی مانند «اسفند»، «پیرمرد»، «تلما»، «رقصنده با گرگ‌ها»، «کنت مونت کریستو»، «بودن یا نبودن» و «بادی که در مرغزار می‌وزد» در آخر هفته از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌روند. در این گزارش به معرفی منتخبی از این آثار برای تماشا در روزهای پایانی هفته می‌پردازیم.

فیلمی از کن لوچ از شبکه نمایش پخش می‌شود

فیلم سینمایی «بادی که در مرغزار می‌وزد» به کارگردانی کن لوچ جمعه اول خرداد ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی کیلین مورفی، پاتریک دلانسی و لیام کانینگام در سال ۱۹۲۰ میلادی اتفاق می‌افتد. دکتر جوان دیمین اودانووان (با بازی کیلین مورفی) خود را برای ترک خانه و شروع کاری جدید در بیمارستانی در لندن آماده می‌کند. در حالی که در مزرعه دوستش با دیگران خداحافظی می‌کند، نیروهای «بلک اند تن» بریتانیا وارد می‌شوند و مرد جوانی کشته می‌شود. دیمین به برادرش تدی (با بازی پاتریک دلانسی) در ارتش جمهوری‌خواه ایرلند می‌پیوندد، اما به زودی رویدادهای سیاسی چنان پیش می‌روند که دو برادر از هم جدا می‌شوند.

متی لوکاس منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «طبیعت که اغلب آرام است اما همواره حضور دارد، نه تنها یادآور چیزی است که این مردان برای آن می‌جنگند، بلکه تضاد تندی با خشونت بی‌معنا ایجاد می‌کند.»

این فیلم که محصول سال ۲۰۰۶ است موفق به کسب جایزه نخل طلای کن شد. نمره راتن تومیتوز این فیلم ۹۰ و نمره آی‌ام‌دی‌بی آن ۷.۵ است. مدت زمان فیلم سینمایی «بادی که در مرغزار می‌وزد» ۲ ساعت و ۶ دقیقه است.

روایتی از زندگی شهید علی هاشمی در «اسفند»

فیلم سینمایی جدید «اسفند» به کارگردانی دانش اقباشاوی جمعه اول خرداد ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

داستان این فیلم که محصول سال ۱۴۰۳ است بخشی مهم و حیاتی از دوران دفاع مقدس ایران را روایت می‌کند و حول محور شهید علی هاشمی فرمانده‌ای مؤمن و با درایت می‌چرخد که در سال ۱۳۶۲ در منطقه هورالعظیم وظیفه دارد مشکلات و اختلافات میان رزمندگان و بومیان خوزستان را حل کند تا بتواند توان عملیاتی نیروهای ایرانی را افزایش دهد. او با گفتگو و همکاری با مردم بومی، بار آشفتگی‌های منطقه را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود عرب‌های محلی به‌طور خالصانه در خدمت دفاع مقدس قرار بگیرند و برای مقابله با دشمن بعثی بسیج شوند.

ندا الماسیان طهرانی عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در بخشی از یادداشتی درباره این فیلم گفته است: دانش اقباشاوی که پیش از این نام او را با فیلم سینمایی «تاج محل» و یکی از اپیزودهای «هیهات» در مقام کارگردان شناخته بودیم اینک با یک فیلم در حوزه دفاع مقدس که به نوعی فیلم پرتره یکی از شهدای جنگ هم محسوب می‌شود به سینمای ایران بازگشته است. فیلم به طرز عجیبی در ساختار برخلاف اینگونه تولیدات چند سال اخیر سینمای ایران از جلوه‌های ویژه رایانه‌ای و صحنه‌های انبوه حضور تانک و درگیری و غیره به صورت آگاهانه‌ای پرهیز کرده تا جایی که حتی در برخی بخش‌های داستان و فیلم بیننده از خودش سوال می‌کند آیا الان در دوران جنگ هستیم یا خیر؟ فضا بر خلاف پتانسیل موجود در داستان خیلی آرام است و تب و تابی برای پیدا کردن معبری که بتوان از طریق آن به نیروهای دشمن ضربه وارد ساخت (و همین مساله در واقع گره اصلی دراماتیک قصه محسوب می‌شود) دیده نمی‌شود.

این فیلم سینمایی در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن شد.

محمدرضا مسعودی، مهدی زمین‌پرداز، سعید آل بوعبادی و خیام وقار کاشانی در فیلم سینمایی «اسفند» هنرنمایی کرده‌اند.

ماجراجویی یک مادربزرگ ۹۳ ساله در «تلما»

فیلم سینمایی «تلما» به کارگردانی جاش مارگولین پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی جون اسکویب، فرد هچینگر، پارکر پوزی، کلارک گرگ، هیلدا بولور، چیس کیم و کارول سیترون درباره تلما پیرزن نود و سه ساله ای است که به خاطر تنهایی، نوه اش دنی در خانه او زندگی می کند. تلما علاقه زیادی به یادگیری کامپیوتر دارد و دوست دارد مستقل باشد. تا این که یک روز فردی با او تماس می گیرد و می گوید دنی در زندان است و باید ۱۰ هزار دلار واریز شود تا دنی آزاد شود. تلما که ناتوان است به خاطر ترس و نگرانی ۱۰ هزار دلار را واریز می کند و مدت زیادی نمی گذرد که متوجه می شود از او کلاهبرداری شده است. پدر و مادر دنی تصمیم می گیرند بیخیال ماجرای کلاهبرداری شوند و بیشتر مراقب تلما باشند. اما تلما تسلیم نمی‌شود و تصمیم می‌گیرد خودش پولش را پس بگیرد.

این فیلم که محصول سال ۲۰۲۴ است برگرفته از تجربه‌های واقعی در زندگی مادربزرگ خود کارگردان اثر جاش مارگولین است و نگاهی هوشمندانه به آثاری مانند «مأموریت غیرممکن» می‌اندازد و با قرار دادن یک مادربزرگ سالخورده در نقش یک قهرمان اکشن شیوه‌ای متفاوت را در پیش می‌گیرد. مارگولین با شوخ طبعیِ سرایت‌کننده، از کلیشه‌های رایج ژانر اکشن به شیوهای طنزآمیز و متناسب با سن و سال بهره می‌برد تا به موضوع سالمندی که اختیار و قدرت دارد بپردازد.

جون اسکویب در نخستین نقش اول سینماییِ کارنامه هفتادساله خود، شخصیت مصمم «تلما» را با شهامت و اراده‌ای پولادین به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که او بیش از آنچه دخترش گیل (پارکر پوزی)، دامادش آلن (کلارک گرگ) یا نوه‌اش دنی باور دارند، توانایی اداره امور را دارد.

این فیلم با مدت زمان یک ساعت و ۳۷ دقیقه، نمره ۹۸ را از وبسایت راتن تومیتوز و نمره ۷ را از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی دریافت کرده است و به فروش حدود ۹ میلیون دلاری دست یافته است.

تماشای اقتباسی از رمان الکساندر دوما در شبکه چهار

فیلم سینمایی «کنت مونت کریستو» به کارگردانی کوین رینولدز جمعه اول خرداد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

این فیلم با بازی جی بی بلانک، بری کاسن، جیمز کاویزل و کریستوفر آدامسون اقتباسی از رمان معروف الکساندر دوما است و داستان ادموند جوان را روایت می‌کند که با توطئه سه دوست نزدیکش بدون برگزاری دادگاه، ۱۴ سال به زندان می افتد. فاریا زندانی دیگر راه نجاتی در مقابل او قرار می دهد و ادموند خودش را آزاد می کند. او با گنج پنهانی که فاریا معرفی کرده در قالب یک کنت ثروتمند به شهر باز می‌گردد و با کمک دختری یتیم و پسری بی‌سرپرست تصمیم به انتقام می گیرد.

این فیلم که محصول سال ۲۰۰۲ است، با بودجه ۳۵ میلیون دلاری موفق به فروش جهانی ۷۵ میلیون دلار شد.

«کنت مونت کریستو» از وبسایت راتن تومیتوز نمره ۷۴ و از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷.۷ را به دست آورد.

در کنار این اقتباس سینمایی، در سال ۲۰۲۴ یک مینی سریال به کارگردانی بیل آگوست و با بازی سم کلفین ساخته شد. در همین سال یک فیلم سینمایی دیگر از کشور فرانسه از این رمان به کارگردانی متیو دلاپورت و الکساندر دو لا پتولیر اقتباس شد.

«پیرمرد» در قاب شبکه تهران

فیلم سینمایی جدید «پیرمرد» به کارگردانی سیمون وست، جمعه اول خرداد ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی کریستوف والتس، لوسی لیو و کوپر هافمن درباره دولینسکی پیرمردی آدم کش است که نزدیک ۳۰ سال برای رئیسش افراد زیادی را کشته است و حالا رئیس تصمیم گرفته است که یک جوان به نام ویلبورگ را جایگزین او کند. دولینسکی از این موضوع ناراحت است ولی باید به ویلبورگ آموزش های لازم را بدهد. او از ویلبورگ خوشش نمی‌آید ولی وقتی عده‌ای آدمکش ویلبورگ را که می‌خواست رئیس آنها را بکشد گیر می‌اندازند، دولینسکی برای نجات ویلبورگ دست به کار می‌شود.

اریک چیلدرس منتقد سینما درباره این اثر گفته است: «پویایی رابطه والتس، لیو و هافمن آنقدر خوب است که آدم آرزو می‌کند کسی برای شخصیت‌هایشان چیزی جذاب‌تر از صِرف یک فیلم اکشن کلیشه‌ای دیگر به کارگردانی سایمون وست می‌نوشت.»

این فیلم با مدت زمان یک ساعت و ۳۵ دقیقه که محصول سال ۲۰۲۴ است از وبسایت راتن تومیتوز نمره ۲۶ و از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۵.۳ را کسب کرده است.

«رقصنده با گرگ‌ها» از شبکه نمایش پخش می‌شود

فیلم سینمایی «رقصنده با گرگ‌ها» به کارگردانی کوین کاستنر پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کوین کاستنر، مری مک دانل، گراهام گرین و رادنی ای گرانت خواهیم دید: یک ستوان آمریکایی به نام جان دانبار بعد از شرکت در جنگ و نشان دادن شجاعت خود به مأموریت در سرزمین سرخ پوستان غرب آمریکا می‌رود. او به مرور زمان با سرخ‌پوست‌ها ارتباط نزدیک و صمیمی برقرار می‌کند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخ‌پوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد. دانبار که جذب سادگی سبک زندگی آنها شده، تصمیم می‌گیرد زندگی گذشته خود را رها کند و با آنها بماند. سرخپوستان پس از مشاهده او، نام «رقصنده با گرگ‌ها» را بر او می‌نهند. به زودی، او به عضوی محبوب در قبیله تبدیل می‌شود. اما زمانی که سربازان شمالی (اتحادیه) با نقشه‌هایی برای تصاحب سرزمین وارد می‌شوند، یک فاجعه رخ می‌دهد.

دن گایر منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «رقصنده با گرگ‌ها» گاهی به شدت به یک درام تاریخی خشک و کسل‌کننده نزدیک می‌شود. با این حال، طنازی‌های هوشمندانه و احساسات به‌جا و حساب‌شده، فیلم را سرِ پا و پویا نگه می‌دارد. این اثر، نمونه‌ای از فیلمسازی درخشان به سبک دیوید لین است.

«رقصنده با گرگ‌ها» محصول سال ۱۹۹۰ است و در مدت زمان ۳ ساعت ساخته شده است.

این فیلم با کسب نمره ۸۷ از وبسایت راتن تومیتوز و نمره ۸ از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی به فروش جهانی ۴۲۴ میلیون دلار دست یافت. این فیلم در سال ۱۹۹۱ جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از آن خود کرد.

تماشای فیلمی از کیانوش عیاری در شبکه نمایش

فیلم سینمایی «بودن یا نبودن» به کارگردانی کیانوش عیاری پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم ماجرای دختر جوانی به اسم آنیک است که نیاز به پیوند قلب دارد. در طرف دیگر پسر جوانی وجود دارد که دچار ضربه مغزی شده است و قرار است قلب او را به آنیک پیوند بزنند. اما خانواده پسر گمان می‌کنند که پسرشان زنده است.

زنده یاد عسل بدیعی، فرهاد شریفی، حسین ایل‌بیگی، نورعلی لطفی، مریم بوبانی، لوریک میناسیان، یدالله تیموری، نورالدین اعلمی، بیتا بادران، کتایون جهانگیری و چکامه چمن‌ماه در فیلم سینمایی «بودن یا نبودن» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این فیلم با مدت زمان ۹۴ دقیقه در سال ۱۳۷۷ ساخته شده است.