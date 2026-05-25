به گزارش خبرگزاری مهر، ملی جشنواره هنری «نسل امید»، با هدف تجلیل از برترینهای این رویداد که با محوریت خانواده و جوانی جمعیت برگزار شده است.
این جشنواره که با همافزایی و مشارکت «معاونت راهبری استانهای حوزه هنری» و «معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان» شکل گرفته است، در ماههای گذشته مسیر پرشوری را پشت سر گذاشت.
جشنواره «نسل امید» ابتدا در تمامی استانهای کشور به صورت غیرمتمرکز برگزار شد و ضمن شناسایی استعدادهای هنری، از برگزیدگان استانی تجلیل به عمل آمد. اکنون در مرحله نهایی، منتخبین تمامی استانها برای کسب عناوین برتر ملی به رقابت پرداختهاند که نتایج آن همزمان با مراسم اختتامیه اعلام خواهد شد.
این رویداد هنری با اهدافی نظیر کمک به رشد و شکوفایی تولید محتوا، جریانسازی و تشویق هنرمندان به خلق آثار فاخر با موضوع «خانواده و جوانی جمعیت» و همچنین ایجاد بستری مناسب برای توزیع اثربخش تولیدات هنری مرتبط با آن در هشت رشته تخصصی شامل: گرافیک و پوستر، کارتون و کاریکاتور، عکس، شعر طنز، داستانک، نمایشنامهی سهدقیقهای، موشنگرافیک و انیمیشن، و فیلم کوتاه برنامهریزی و اجرا شده است.
آیین اختتامیه ملی این جشنواره، روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ با حضور مسئولان فرهنگی و هنری کشور، هنرمندان برگزیده و داوران در «تالار همایش تلاش» تهران برگزار خواهد شد.
نظر شما