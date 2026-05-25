حسن روشن که یکی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ بود، در گفتگو با خبرنگار مهر به شرایط تیم ملی فوتبال ایران قبل از حضور در جام جهانی اشاره کرد و گفت: تیم ملی کشورمان به دلیل شروع جنگ تحمیلی نتوانست آنطور که لازم بود تدارک مناسبی ببیند و نسبت به سایر تیم ها بازی های تدارکاتی کمتری انجام داد. این موضوع باعث نگرانی هواداران تیم ملی شد اما آنها امیدوارند ملی پوشان ما بتوانند از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنند.

نگرانی از سن بالای مدافعان

وی در خصوص نگرانی اهالی فوتبال از میانگین سنی بالای خط دفاع تیم ملی گفت: تعداد بازیکنان با میانگین سنی بالا خصوصا در خط دفاع بیشتر از سایر خطوط است و این می‌تواند برای تیم ملی دردسر ساز شود. در حالی که میانگین سنی بازیکنان سایر تیم های حاضر در جام جهانی بین ۲۶ تا ۲۸ است میانگین سنی ملی پوشان ما بالاتر از آنهاست که برای ما خوب نیست. باید بپذیریم که یکی از تیم های پیر هستیم و مقابل مهاجمان جوان و با انگیزه در جام جهانی کار سختی خواهیم داشت. البته این انتخاب ها بر اساس تفکرات و سلایق کادر فنی و خصوصا سرمربی است و در صورت نگرفتن نتایج خوب در جام جهانی سرمربی تیم ملی باید پاسخگوی افکار عمومی باشد.

جوانگرایی باید دو سال پیش انجام می‌شد

کارشناس فوتبال در مورد جوانگرایی در تیم ملی کشورمان گفت: جوانگرایی در تیم ملی برای جام جهانی باید از دو سال پیش شکل می‌گرفت نه در آستانه جام جهانی. جوانگرایی باید اصولی و منطقی باشد. نباید به یکباره تیم ملی را از با تجربه ها خالی کرد. اگر به دنبال موفقیت در جام جهانی ۴ سال آینده هستیم باید بعد از جام جهانی و برای حضور در جام ملتهای آسیا جوانگرایی کنیم و میانگین سنی تیم ملی را پایین بیاوریم. در جام ملتهای آسیا باید از بازیکنان جوان استفاده کنیم تا آنها آماده حضور در جام جهانی ۲۰۳۰ شوند.

کادر فنی با تجربه کم دارد

حسن روشن در خصوص انتقادهایی که از کم تجربه بودن کادر فنی می‌شود گفت: کادر فنی بازوی اجرایی سرمربی است و معمولا از بهترین و فنی ترین فوتبالی ها شکل می‌گیرد. البته آنالیزورها هم نقش مهمی دارند ولی هر چقدر کادر فنی قوی باشد و یک تمرین دهنده خوب در تیم باشد آن تیم موفق تر خواهد بود. انتخاب کادر فنی بر اساس خواسته سرمربی است و او در پایان باید پاسخگو باشد ولی باید قبول کنیم کادر فنی تیم ملی خیلی باتجربه نیست و این می‌تواند به تیم ملی ضربه بزند.

سازمان لیگ به فکر لیگ بیست و ششم باشد

وی در پایان و با انتقاد از سازمان لیگ به خاطر اصرار به برگزاری ادامه لیگ بیست و پنجم بعد ازجام جهانی گفت: بازیکنان فوتبال قبل از جام جهانی انگیزه دارند و بعد از جام دیگر هیچ علاقه ای به ادامه لیگ ندارند و مدیران باشگاه‌ها هم به دلیل هزینه های مالی زیاد دوست دارند ادامه لیگ بیست و پنجم برگزار نشود. ادامه لیگ بعد از جام جهانی هیچ توجیه اقتصادی و فنی ندارد. مدیران فوتبالی برای لیگ بیست و ششم برنامه ریزی کنند تا بتوانند بدون وقفه و بر اساس زمان بندی دقیق بازی ها را برگزار کنند. بهتر است سه تیم اول لیگ را به آسیا معرفی کنند تا سه تیم بتوانند در لیگ قهرمانان آسیا حضوری پر قدرت و موفق داشته باشند.