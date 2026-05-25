به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه، با تمجید از تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال برای انتقال کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک، این اقدام را یکی از مهمترین و هوشمندانهترین تصمیمات مدیریتی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی دانست و تأکید کرد: فدراسیون فوتبال با این تصمیم نشان داد آرامش تیم ملی و منافع ملی را بالاتر از هر موضوع دیگری قرار داده است.
وی در گفتوگویی درباره این تصمیم مهم اظهار داشت: شرایط فعلی ایجاب میکرد که مسئولان فوتبال کشور با نگاه دقیقتر و آیندهنگرانهتری عمل کنند و خوشبختانه فدراسیون فوتبال در بهترین زمان ممکن دست به یک اقدام حسابشده زد. شاید در نگاه اول تغییر محل کمپ یک جابهجایی ساده به نظر برسد، اما در واقع این تصمیم میتواند تأثیر بسیار بزرگی روی فضای روانی تیم ملی و حتی عملکرد بازیکنان در جام جهانی داشته باشد.
آصفی ادامه داد: تیم ملی برای موفقیت در جام جهانی، بیش از هر چیز به آرامش، تمرکز و دوری از حاشیه نیاز دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان تیم ملی درگیر مسائل جانبی، حاشیههای سیاسی یا مشکلات اجرایی شده، تمرکز فنی بازیکنان تحت تأثیر قرار گرفته است. به همین دلیل، اقدام بهموقع فدراسیون فوتبال در انتقال کمپ به مکزیک، اقدامی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر بود؛ تصمیمی که میتواند بخش زیادی از نگرانیها و تنشهای پیرامون تیم ملی را کاهش دهد.
وی با اشاره به مشکلات احتمالی صدور ویزا و رفتوآمد به آمریکا گفت: طبیعی بود که حضور مستقیم در آمریکا میتوانست حاشیههای فراوانی ایجاد کند؛ از مشکلات اداری و ویزا گرفته تا فشارهای رسانهای و مسائل جانبی دیگر. اما فدراسیون فوتبال با درایت و هوشمندی تلاش کرد پیش از آنکه این مشکلات به بحران تبدیل شود، راهحل مناسبی برای آن پیدا کند و همین مسئله نشاندهنده مدیریت حرفهای و مسئولانه در فوتبال کشور است.
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه همچنین موافقت سریع فیفا با این درخواست را نکتهای مهم دانست و افزود: با توجه به زمان اندکی که تا آغاز رقابتهای جام جهانی باقی مانده، گرفتن موافقت فیفا کار سادهای نبود، اما پیگیریهای دقیق و جدی فدراسیون باعث شد این موضوع به نتیجه برسد. این اتفاق نشان میدهد وقتی تصمیمات با منطق، برنامهریزی و نگاه ملی گرفته شود، میتوان بسیاری از موانع را پشت سر گذاشت.
آصفی با تأکید بر نقش آرامش روانی بازیکنان در موفقیت تیم ملی خاطرنشان کرد: امروز همه باید کمک کنند تا تیم ملی در بهترین شرایط ممکن راهی جام جهانی شود. بازیکنان باید فقط به تمرین، مسابقه و مسائل فنی فکر کنند، نه دغدغههای خارج از زمین. هرچه حاشیهها کمتر باشد، شانس موفقیت تیم ملی بیشتر خواهد شد.
وی در ادامه به اهمیت حضور هواداران ایرانی در جام جهانی اشاره کرد و گفت: فاصله زیاد آمریکا با ایران، هزینههای سنگین سفر، مشکلات دریافت ویزا و قیمت بالای پروازها ممکن است حضور تعداد زیادی از هواداران ایرانی در ورزشگاهها را دشوار کند. به همین دلیل، هر اقدامی که بتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد و فضای آرامتری برای تیم ملی ایجاد کند، اقدامی ارزشمند و در راستای منافع ملی است.
آصفی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری تیم ملی نیازمند حمایت، آرامش و همدلی است. فدراسیون فوتبال با تصمیم اخیر خود نشان داد که بهدنبال مدیریت حرفهای شرایط و حفظ تمرکز تیم ملی است و این نگاه میتواند در مسیر موفقیت ایران در جام جهانی بسیار تعیینکننده باشد.
