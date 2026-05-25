به گزارش خبرگزاری مهر، سیوسومین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر کشوری بانوان به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر از ۳۰ اردیبهشت تا ۳ خردادماه ۱۴۰۵ و با هدف ارتقای سطح فنی ورزشکاران و شناسایی استعدادهای برتر اسنوکر بانوان کشوربرگزار شد.
در این دوره از رقابتها، مریم ابراهیمی از استان تهران عنوان نخست را از آن خود کرد و سعیده سادات صنعتی از استان البرز در جایگاه دوم ، زهرا رمیلی و فاطمه حقایقی از استان های خوزستان و فارس در جایگاه سوم مشترک قرار گرفتند.
در این دوره، منصور مقدم به عنوان سرداور و مسئول برگزاری مسابقات، نظارت بر روند اجرایی را بر عهده داشت و حسین بیابانیمقدم، شبنم شفیعینسب، محدثه محسنزاده و محمدباقر هوشمند نیز قضاوت دیدارها را انجام دادند.
در مراسم اختتامیه این مسابقات، ضمن قدردانی از تلاش شرکتکنندگان، مربیان، عوامل اجرایی و داوران، از نفرات برتر هر بخش تجلیل شد.
