۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

برترین‌های مسابقات رنکینگ اسنوکر کشوری زنان مشخص شدند

سی‌وسومین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر کشوری بانوان به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد و با معرفی برترین‌های شرکت کننده به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وسومین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر کشوری بانوان به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر از ۳۰ اردیبهشت تا ۳ خردادماه ۱۴۰۵ و با هدف ارتقای سطح فنی ورزشکاران و شناسایی استعدادهای برتر اسنوکر بانوان کشوربرگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها، مریم ابراهیمی از استان تهران عنوان نخست را از آن خود کرد و سعیده سادات صنعتی از استان البرز در جایگاه دوم ، زهرا رمیلی و فاطمه حقایقی از استان های خوزستان و فارس در جایگاه سوم مشترک قرار گرفتند.

در این دوره، منصور مقدم به عنوان سرداور و مسئول برگزاری مسابقات، نظارت بر روند اجرایی را بر عهده داشت و حسین بیابانی‌مقدم، شبنم شفیعی‌نسب، محدثه محسن‌زاده و محمدباقر هوشمند نیز قضاوت دیدارها را انجام دادند.

در مراسم اختتامیه این مسابقات، ضمن قدردانی از تلاش شرکت‌کنندگان، مربیان، عوامل اجرایی و داوران، از نفرات برتر هر بخش تجلیل شد.

