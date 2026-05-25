مرادی: جا به‌ جایی مسافران برون‌ شهری گیلان ۳۹ درصد افزایش یافت

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد اداره مسافر راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان طی دو ماهه سال جاری اظهار کرد: مجموع سفرهای ثبتشده در فروردینماه ۲۹ هزار و ۴۰۹ سفر بوده که این رقم در اردیبهشتماه به ۴۰ هزار و ۶۵۷ سفر رسیده و رشد ۳۸ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: همچنین مجموع مسافران جابهجا شده در فروردینماه ۱۵۰ هزار و ۲۳۷ نفر بوده که این تعداد در اردیبهشتماه به ۲۰۸ هزار و ۵۰۵ نفر افزایش یافته و رشد ۳۹ درصدی را ثبت کرده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با اشاره به عملکرد ناوگان حملونقل عمومی استان تصریح کرد: در بخش اتوبوسی، تعداد سفرها در فروردین ماه ۴ هزار و ۷۲۸ سفر و در اردیبهشت ماه ۴ هزار و ۶۰۹ سفر بوده است، همچنین تعداد مسافران جابهجا شده با اتوبوس نیز از ۳۰ هزار و ۵۷۶ نفر به ۲۶ هزار و ۴۳۹ نفر رسیده است.
مرادی خاطرنشان کرد: در بخش مینیبوس، تعداد سفرها از ۳ هزار و ۷۱۵ سفر در فروردینماه به ۶ هزار و ۳۵۵ سفر در اردیبهشتماه افزایش یافته و تعداد مسافران این بخش نیز از ۵۹ هزار و ۱۸۳ نفر به ۹۴ هزار و ۹۷۷ نفر رسیده است.
وی با اشاره به آمار ناوگان سواری کرایه افزود: تعداد سفرهای انجامشده توسط ناوگان سواری از ۲۰ هزار و ۹۶۶ سفر در فروردینماه به ۲۹ هزار و ۶۹۳ سفر در اردیبهشتماه افزایش یافته و تعداد مسافران این بخش نیز از ۶۰ هزار و ۴۷۸ نفر به ۸۷ هزار و ۸۹ نفر افزایش داشته است.
وی یادآورشد: افزایش سفرها و استقبال مردم از ناوگان حملونقل عمومی جادهای، نشاندهنده پویایی شبکه حملونقل استان و آمادگی ناوگان برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران است.
