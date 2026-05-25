وزیر کار: برخی از الزامات اداری برای بیمه بیکاری تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با اعضای فراکسیون نظارت بر بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه گرانی کالاها و مشکلات ناشی از افزایش قیمت‌ها «درد مشترک مردم و مسئولان» است، گفت: هدف ما مهار تورم در شرایطی فعلی است.

وی بر ضرورت حمایت فوری از کارگران بیکار شده تاکید کرد و افزود: تا کنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار فوری ما قرار دارد.

میدری در ادامه به اقدامات انجام شده برای صیانت از اشتغال اشاره کرد و گفت: در استان مرکزی و قم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بیش ۱۵۰۰ نفر از کارگران بیکار شده مجدداً به کار بازگشته‌اند و تلاش می‌کنیم این تجربه در سایر استان‌ها نیز تکرار شود تا به‌جای صرفاً پرداخت مستمری بیکاری، بازگشت به کار در اولویت قرار گیرد.

این مسئول دولتی با تشریح عملکرد وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در نبرد رمضان، یکی از محورهای مهم سیاستی دولت چهاردهم را تأمین مالی غیرنقدی دانست و توضیح داد: این روش، تورم کمتری ایجاد می‌کند و برای واحدهای تولیدی و سایر فعالیت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، نشستی با بانک‌های مختلف برگزار می‌کنیم تا تأمین مالی غیرنقد را برای بنگاه‌ها گسترش دهیم.

وی همچنین به اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها اشاره کرد و افزود:این هفته در نشست با وزارت صمت، این آیین‌نامه را متناسب با شرایط جنگی بازنگری می‌کنیم تا از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری شود.

وزیر کار در این نشست در حوزه معیشت و توزیع کالا، از استفاده از شبکه گسترده فروشگاه‌های طرف قرارداد شرکت صنایع شیرایران برای توزیع کالاهای اساسی و کالابرگ خبر داد و گفت: اعلام آمادگی کرده‌ایم که با استفاده از ۱۳۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد این شرکت کالاهای مورد نیاز مردم توزیع شود. تأمین کالا بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و ما مسئولیت بخشی از شبکه توزیع را برعهده داریم.

وی تأکید کرد: بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری برقرار و متناسب با افزایش هزینه دارو و درمان، سطح تعهدات آن نیز بالا برده شده است.

وی گفت: آیین‌نامه مشاغل و کارهای خانگی بر اساس ماده ۱۹۶ قانون کار تهیه شده و در شورای مربوطه مطرح می‌شود.

میدری با قدردانی از کارکنان حوزه دارو و شرکت‌های تأمین‌کننده در دوران جنگ گفت: کارگران بخش دارو سه شیفت کار کرده‌اند تا دارو تأمین شود.

وزیر کار با اشاره به فضای همدلی در دولت و دستگاه‌ها در این «شرایط جنگ» گفت: امروز هر فردی در جای خودش مشغول کار است و منتظر دستور نمی‌ماند. ما با وجود محدودیت‌های شدید، تلاش می‌کنیم دستاوردهای زمان جنگ را حفظ کنیم و در نهایت، در عرصه اقتصادی هم آبرومندانه پیروز شویم.

گستردگی فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نماینده مردم جهرم و خفر و رئیس فراکسیون نظارت بر بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های گسترده این وزارتخانه برای خدمت به بازنشستگان و کمک به حل مسائل کشور تأکید کرد.

محمدرضا رضایی کوچی، در نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های این وزارتخانه گفت: این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقعاً ترکیبی از همه مأموریت‌های دولت است و در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور حضور جدی دارد و در حوزه صنعت و تولید نیز ظرفیت‌های زیادی دارد.

وی افزود: با تدبیر و مدیریت درست، نه تنها می‌توان به جامعه مخاطب مستقیم این وزارتخانه یعنی بازنشستگان، خدمات خوبی ارائه داد، بلکه می‌توان به حل مسائل کلان کشور هم کمک فراوانی کرد. در این نشست نیز با توضیحات ارائه شده، اشراف بیشتری بر موضوعاتی که با مأموریت‌های این فراکسیون مرتبط است پیدا کردیم و حتماً با هم‌افزایی می‌توانیم بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم.

رضایی کوچی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مأموریت‌های شما هم از نظر کمی و هم کیفی بسیار گسترده است و همین گستردگی می‌تواند به شما کمک کند؛ با سرعت بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، هم در خدمت‌رسانی به بازنشستگان و هم در حل مسائل اقتصادی کشور موفق‌تر خواهید بود.

نماینده مردم جهرم و خفر همچنین با اشاره به عملکرد فراکسیون متبوع خود گفت: این فراکسیون یکی از فراکسیون‌های فعال و اثرگذار مجلس بوده که جلسات مستمری با اتاق‌های بازرگانی، بخش تعاون و سایر بخش‌های مرتبط برگزار کرده است و انصافاً در دوره جنگ رمضان هم جلسات و پیگیری‌های ما کارگشا بوده است. حضور میدانی شما در این ایام، می‌تواند تکمیل‌کننده این زنجیره پیگیری‌ها و اقدامات باشد.

وی تأکید کرد: امیدواریم با استمرار این همراهی و با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاهد گشایش‌های ملموس در زندگی بازنشستگان، کارگران و تولیدکنندگان کشور باشیم.

نقش وزارت تعاون در مدیریت و کاهش قیمت کالاهای اساسی

زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اولویت‌های معیشتی مردم، خواستار ورود ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از حقوق بازنشستگان صندوق فولاد شد.

وی با اشاره به چالش‌های معیشتی مردم، اظهار کرد: وزارت رفاه می‌تواند با مدیریت مستقیم بر فروشگاه‌های تحت نظارت خود، نقش مؤثری در کاهش قیمت‌ها و حمایت از سبد مصرفی خانوار ایفا کند.

وی خواستار تشکیل یک کارگروه ویژه برای کنترل بازار شد و بر عزم نمایندگان برای حل مشکلات مردم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی تأکید کرد.