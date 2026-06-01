وزیر کار: مهارت ایرانیان در جنگ رمضان به دنیا نشان داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵مراسم آغاز رسمی اردوهای آماده‌سازی تیم ملی مهارت ایران برای مسابقات جهانی شانگهای ۲۰۲۶ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از هنرستان استان البرز برگزار شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درود فرستادن به خون همه شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب، در این مراسم گفت: حضور نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی در این مراسم نشان‌دهنده اهمیت کار مهارت و مسابقات مهارتی است.

وی افزود: مسابقه‌های بین‌المللی آوردگاهی است که ارزشمند بوده و توانمندی ایرانیان را نشان می‌دهد.

وزیر کار خطاب به دانش‌آموزان شرکت‌کننده در مسابقه مهارت، ادامه داد: شما از کشوری به مسابقه جهانی شانگهای ۲۰۲۶ اعزام می‌شوید که در همین یک سال در همین چند ماه آغاز جنگ، مهارت‌های مختلفی را به دنیا آموزش داد.

وی تصریح کرد: هیچکس باور نمی‌کند که آمریکا و اسرائیل با تمام ظرفیت وارد جنگ شوند ولی نتوانند امیال سیاسی خود را محقق کند که این به مهارت نیروهای نظامی ما برمی‌گردد. این عملکرد در واقع ذره ذره نوآوری‌هایی بود که نیروهای فنی دارند. آنها زاییده دانشگاه نبود، زاییده یک آدم فنی بود. تلگرام زاییده یک فرد فنی بود.

میدری اظهار کرد: شما شرکت‌کنندگان خوب می‌دانید برای همین کارآفرینی در میدان انتخاب قرار دارید.