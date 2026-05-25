رزمایش «صفر لحظه» در دهلران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج جام‌خانه ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری این مانور که به‌صورت غیرمترقبه و بدون اطلاع قبلی در پارک آبگرم دهلران اجرا شد، اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها، برگزاری این رزمایش به‌منظور پایش توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن‌ها جهت برنامه‌ریزی‌های آتی ضروری بود.

وی افزود: مهار و اطفای به‌موقع حریق، نیازمند همکاری تنگاتنگ مردم محلی و انسجام تیم‌های عملیاتی عضو ستاد مدیریت بحران است.

معاون عمرانی فرمانداری دهلران همچنین از عموم شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی در زمان تفریح، از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی پرهیز کرده و یا در صورت نیاز، از خاموش شدن کامل آن پیش از ترک محل اطمینان حاصل کنند.

در ادامه این رزمایش، جلیل فرهادی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دهلران نیز با اشاره به اهمیت هماهنگی میان تیم‌های امدادی، گفت: اداره منابع طبیعی شهرستان با سازماندهی ۷ گروه تخصصی اطفای حریق، آمادگی کامل خود را برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی اعلام کرده است.

به گفته مسئولان، این تمرین تیمی با حضور معاون عمرانی فرمانداری، دبیر ستاد مدیریت بحران، نیروهای منابع طبیعی، آتش‌نشانی، محیط‌زیست، سپاه پاسداران، بسیج، هلال‌احمر، شهرداری، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی با هدف ارزیابی میدانی سرعت عمل و هماهنگی بین‌بخشی اجرا شد.

بر اساس این گزارش، خروجی‌های این رزمایش در نشست‌های آتی ستاد مدیریت بحران شهرستان تحلیل و برای رفع نواقص احتمالی در عملیات‌های واقعی، دستورالعمل‌های لازم ابلاغ خواهد شد.