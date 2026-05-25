آغاز برداشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با تشریح شرایط جدید اقلیمی و ضرورت تغییر در شیوههای کشاورزی، اظهار کرد: در سالهای اخیر شرایط اقلیمی استان و کشور دستخوش تغییرات گستردهای شده است؛ بهگونهای که میانگین بارندگیها کاهش یافته، میزان تبخیر افزایش پیدا کرده و بخش قابل توجهی از بارشهای برفی به باران تبدیل شده است، همچنین بارندگیهای شدید و سیلآسا نیز نسبت به گذشته بیشتر شده و این موضوع ضرورت بازنگری در الگوی کشت را دوچندان کرده است.
وی افزود: متناسب با این تغییرات اقلیمی، روشهای کشت و کار نیز باید تغییر کند و به سمت توسعه گیاهان کمآببر و مقاوم به شرایط جدید اقلیمی حرکت کنیم، در همین راستا کشت گیاهان دارویی و محصولاتی که بتوانند از آب باران بیشترین بهره را ببرند، در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
بهرامی با اشاره به سه محصول شاخص در این حوزه گفت: گل محمدی، موسیر و زعفران از مهمترین گیاهانی هستند که علاوه بر نیاز آبی کمتر، تولید آنها در فصلی انجام میشود که بارندگیها صورت گرفته و امکان استفاده مطلوب از رطوبت طبیعی خاک فراهم است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هماکنون حدود ۳۶۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت گل محمدی قرار دارد، تصریح کرد: از این میزان حدود ۲۰۰ هکتار بهصورت آبی و مابقی بهصورت دیم کشت شده است. میانگین عملکرد این محصول در استان حدود دو تن در هکتار است که این رقم در کشت آبی به حدود دو و نیم تن و در کشت دیم به حدود یک و نیم تن میرسد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مزیتهای گل محمدی این است که محصول آن در ابتدای خردادماه برداشت میشود و میتواند از بارندگیهای بهاره بهترین استفاده را داشته باشد، علاوه بر این، گل محمدی ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال دارد و در صنایع تبدیلی نیز کاربردهای گستردهای برای تولید اسانس، عرقیات، محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی و سایر فرآوردههای صنعتی دارد.
بهرامی با تاکید بر استعداد بالای مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری برای توسعه این محصول، گفت: بخش عمدهای از مناطق چهارمحال و بختیاری برای کشت گل محمدی مناسب و مستعد هستند، اما یکی از مهمترین چالشهای موجود، ضعف صنایع فرآوری در استان است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی فعالیتهای محدود و کوچک در حوزه فرآوری گل محمدی انجام میشود، اما این ظرفیت هنوز به شکل مطلوب و کامل در استان شکل نگرفته است، بدون تردید ایجاد و توسعه صنایع فرآوری میتواند ارزش افزوده بسیار بالاتری برای این محصول ایجاد کند و توجیه اقتصادی آن را افزایش دهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سیاست اصلی جهاد کشاورزی استان، توسعه همزمان سطح زیر کشت گل محمدی و صنایع فرآوری آن است تا علاوه بر افزایش درآمد بهرهبرداران، زمینه جلوگیری از خامفروشی و رونق اقتصادی در مناطق روستایی فراهم شود.
در ادامه، یزدان احمدزاده نیز با اشاره به ظرفیتهای اقلیمی استان در تولید گیاهان دارویی اظهار کرد: از مجموع یک هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان، حدود ۳۶۰ هکتار به کشت گل محمدی اختصاص یافته است.
وی افزود: گل محمدی در استان هم بهصورت دیم و هم بهصورت آبی قابلیت کشت دارد و اختلاف ارتفاع مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری از سطح دریا موجب شده است که گلهای تولیدی استان از کیفیت اسانس بالاتری برخوردار باشند؛ موضوعی که ناشی از تامین نیاز سرمایی گیاه و شرایط مناسب اقلیمی منطقه است.
معاون مدیریت باغبانی و مجری گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پراکنش سطح زیر کشت این محصول در شهرستانهای مختلف استان گفت: شهرستان بروجن با ۱۲۰ هکتار بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی را در استان به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان شهرکرد با ۶۰ هکتار قرار دارد. همچنین شهرستانهای بن و فرخشهر نیز در رتبههای بعدی سطح زیر کشت و تولید این محصول قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: از مجموع ۳۶۰ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی در استان، با میانگین عملکرد دو تن در هکتار، سالانه حدود ۷۲۰ تن گل محمدی تولید میشود.
