  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

آغاز برداشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری

آغاز برداشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اعلام آغاز برداشت گل محمدی، توسعه کشت گیاهان دارویی کم‌آب‌بر را از سیاست‌های مهم این سازمان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با تشریح شرایط جدید اقلیمی و ضرورت تغییر در شیوه‌های کشاورزی، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شرایط اقلیمی استان و کشور دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است؛ به‌گونه‌ای که میانگین بارندگی‌ها کاهش یافته، میزان تبخیر افزایش پیدا کرده و بخش قابل توجهی از بارش‌های برفی به باران تبدیل شده است، همچنین بارندگی‌های شدید و سیل‌آسا نیز نسبت به گذشته بیشتر شده و این موضوع ضرورت بازنگری در الگوی کشت را دوچندان کرده است.

وی افزود: متناسب با این تغییرات اقلیمی، روش‌های کشت و کار نیز باید تغییر کند و به سمت توسعه گیاهان کم‌آب‌بر و مقاوم به شرایط جدید اقلیمی حرکت کنیم، در همین راستا کشت گیاهان دارویی و محصولاتی که بتوانند از آب باران بیشترین بهره را ببرند، در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

بهرامی با اشاره به سه محصول شاخص در این حوزه گفت: گل محمدی، موسیر و زعفران از مهم‌ترین گیاهانی هستند که علاوه بر نیاز آبی کمتر، تولید آن‌ها در فصلی انجام می‌شود که بارندگی‌ها صورت گرفته و امکان استفاده مطلوب از رطوبت طبیعی خاک فراهم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۳۶۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت گل محمدی قرار دارد، تصریح کرد: از این میزان حدود ۲۰۰ هکتار به‌صورت آبی و مابقی به‌صورت دیم کشت شده است. میانگین عملکرد این محصول در استان حدود دو تن در هکتار است که این رقم در کشت آبی به حدود دو و نیم تن و در کشت دیم به حدود یک و نیم تن می‌رسد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های گل محمدی این است که محصول آن در ابتدای خردادماه برداشت می‌شود و می‌تواند از بارندگی‌های بهاره بهترین استفاده را داشته باشد، علاوه بر این، گل محمدی ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال دارد و در صنایع تبدیلی نیز کاربردهای گسترده‌ای برای تولید اسانس، عرقیات، محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی و سایر فرآورده‌های صنعتی دارد.

بهرامی با تاکید بر استعداد بالای مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری برای توسعه این محصول، گفت: بخش عمده‌ای از مناطق چهارمحال و بختیاری برای کشت گل محمدی مناسب و مستعد هستند، اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، ضعف صنایع فرآوری در استان است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی فعالیت‌های محدود و کوچک در حوزه فرآوری گل محمدی انجام می‌شود، اما این ظرفیت هنوز به شکل مطلوب و کامل در استان شکل نگرفته است، بدون تردید ایجاد و توسعه صنایع فرآوری می‌تواند ارزش افزوده بسیار بالاتری برای این محصول ایجاد کند و توجیه اقتصادی آن را افزایش دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سیاست اصلی جهاد کشاورزی استان، توسعه همزمان سطح زیر کشت گل محمدی و صنایع فرآوری آن است تا علاوه بر افزایش درآمد بهره‌برداران، زمینه جلوگیری از خام‌فروشی و رونق اقتصادی در مناطق روستایی فراهم شود.

در ادامه، یزدان احمدزاده نیز با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی استان در تولید گیاهان دارویی اظهار کرد: از مجموع یک هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان، حدود ۳۶۰ هکتار به کشت گل محمدی اختصاص یافته است.

وی افزود: گل محمدی در استان هم به‌صورت دیم و هم به‌صورت آبی قابلیت کشت دارد و اختلاف ارتفاع مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری از سطح دریا موجب شده است که گل‌های تولیدی استان از کیفیت اسانس بالاتری برخوردار باشند؛ موضوعی که ناشی از تامین نیاز سرمایی گیاه و شرایط مناسب اقلیمی منطقه است.

معاون مدیریت باغبانی و مجری گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پراکنش سطح زیر کشت این محصول در شهرستان‌های مختلف استان گفت: شهرستان بروجن با ۱۲۰ هکتار بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی را در استان به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان شهرکرد با ۶۰ هکتار قرار دارد. همچنین شهرستان‌های بن و فرخشهر نیز در رتبه‌های بعدی سطح زیر کشت و تولید این محصول قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: از مجموع ۳۶۰ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی در استان، با میانگین عملکرد دو تن در هکتار، سالانه حدود ۷۲۰ تن گل محمدی تولید می‌شود.

کد مطلب 6840707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها