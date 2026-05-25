تولایی: مراکز فناورانه مازندران پاسخگوی مطالبات آیندگان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی ظهر دوشنبه در جمع فناوران با گرامیداشت یاد دانشمندان شهیدی که بدون ساختارهای امروزی مانند بانک‌های اطلاعات علم و فناوری یا معاونت علمی ریاست جمهوری، محصولاتی در تراز جهانی خلق کردند، گفت امروزه پیشرفت برخی کشورها مانند آمریکا برگرفته از دستاوردهای همان دانشمندان است.

تولایی با اشاره به شهدای خوش‌فکر و دانشمندانی که جان خود را در راه خدمت به کشور فدا کردند، افزود: شادی روح این عزیزان و درود بر پیامبر و آل او، یادآور مسئولیت سنگین امروز ماست.

وی با ابراز خرسندی از راه‌اندازی مرکز فناوری و نوآوری در مازندران، اظهار امیدواری کرد: این مرکز بر اساس اهداف ترسیم شده برای توسعه متوازن استان عمل کند.

تولایی تصریح کرد: شأن چنین مراکزی ایجاب می‌کند تیم‌های دانش‌بنیان و گروه‌های فعال در فناوری‌های نوین گرد هم آیند و خروجی‌هایی خلق کنند که هم امروز و هم در آینده، اقتصاد استان را متحول سازد.

معاون استاندار مازندران این مرکز را آغاز حرکتی مهم در مقام پاسخگویی به سوالات آیندگان دانست و تأکید کرد: اگر فردا شخصی با رویکرد سنتی در استان تصمیم بگیرد و مغازه سنتی خود را باز نگه دارد، اما فناوران برای پیشبرد تصمیمات نوآورانه مجبور به فشار در میان جمعیت باشند، یعنی موفقیت حاصل نشده است.

تولایی خطاب به فعالان حوزه فناوری اطلاعات استان یادآور شد: پیش از آنکه او انتظاری از آنان داشته باشد، او خود باید پاسخگوی نیازهای آنان باشد.

وی هشدار داد: نباید به ساختن یک بنای فیزیکی و گردهمایی‌های تشریفاتی بسنده کرد، چراکه چنین اقداماتی در دیگر نقاط کشور نیز وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در پایان خاطرنشان کرد: احترام به یاد شهدای دانشمند و استفاده از سرمایه‌های فکری آنان، کمترین گام برای تحقق توسعه متوازن و دانش‌بنیان در مازندران است.