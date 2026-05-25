تظاهرات گسترده در مادرید علیه بحران مسکن و فشارهای اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هزاران شهروند اسپانیایی روز یکشنبه با تجمع در مرکز مادرید، به بحران شدید مسکن و افزایش بیرویه هزینههای اجاره و خرید خانه اعتراض کردند. این بحران که در شهرهای بزرگی همچون مادرید و بارسلونا به اوج خود رسیده، بسیاری از شهروندان را با چالش جدی سکونت مواجه کرده و به یکی از نقاط ضعف اصلی دولت سوسیالیست «پدرو سانچز» در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۷ تبدیل شده است.
معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهایی نظیر «ما همسایه میخواهیم، نه گردشگر»، خواستار تضمین حق دسترسی به مسکن شدند. استرلا بادو، معلم ۲۸ سالهای که در این تجمع شرکت کرده بود، با بیان اینکه به دلیل فشارهای اقتصادی ناچار است با مادربزرگش زندگی کند، اظهار داشت: «ترکیب قیمتهای نجومی مسکن و حقوقهای پایین، استقلال و تهیه خانه را برای نسل جوان به یک رؤیای دستنیافتنی تبدیل کرده است.»
این اعتراضات تنها یک روز پس از تجمع دهها هزار نفری دیگری علیه سیاستهای دولت سانچز برگزار شد؛ تجمعی که علاوه بر بحران مسکن، تحت تأثیر اتهامات فساد و نارضایتیهای گسترده عمومی شکل گرفت. فعالیتهای سوداگرانه در بازار ملک، بهویژه در مناطق ساحلی و کلانشهرها، باعث شده تا خرید خانه برای بخش بزرگی از جامعه عملاً غیرممکن شود.
اگرچه دولت اسپانیا اخیراً طرحی ۷ میلیارد یورویی برای احداث مسکن اجتماعی طی چهار سال آینده تصویب و وعدههایی برای حمایت از جوانان ارائه کرده است، اما معترضان این اقدامات را ناکافی میدانند. فرناندو دِ لوس سانتوس، استاد ۳۶ ساله دانشگاه و از شرکتکنندگان در تظاهرات، تأکید کرد: «دولت تنها شعار میدهد؛ در حالی که ما مستأجران روزانه تحت فشار مالکان برای تخلیه خانهها هستیم و تنها با افزایشهای غیرمنصفانه اجارهبها مواجه میشویم.»
ناظران معتقدند عدم تمدید مصوبه «ممنوعیت افزایش اجارهبها» در پارلمان اسپانیا، خشم عمومی را تشدید کرده و موقعیت دولت سانچز را در برابر تقاضاهای اجتماعی برای مهار بازار مسکن تضعیف کرده است.
