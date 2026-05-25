به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل هشتم «کودکشو» به تهیه کنندگی هاشم میرزاخانی، کارگردانی ابوذر حیدری و با اجرای الیکا عبدالرزاقی از شب عید قربان، سهشنبه ۵ خرداد، ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه نسیم میرود؛ فصلی که با طراحی دکور جدید و فضایی متفاوت، تجربهای تازه از یک مسابقه خانوادگی را برای مخاطبان رقم خواهد زد.
این فصل از «کودکشو» با تغییراتی در ساختار بصری و فضایی تازهتر نسبت به دورههای گذشته، در قالبی متفاوت پیش روی مخاطبان قرار میگیرد. طراحی دکور جدید با محوریت «قلعه کودک» و ایجاد فضایی شاد، رنگارنگ و پرتحرک، از جمله ویژگیهایی است که حال و هوای فصل هشتم را متمایز کرده است.
حضور الیکا عبدالرزاقی به عنوان مجری این فصل نیز یکی از بخشهای قابل توجه «کودکشو» محسوب میشود؛ اجرایی که در کنار فضای بازیمحور و خانوادگی برنامه، میتواند به ایجاد لحظاتی متفاوت و پرانرژی برای مخاطبان منجر شود.
«کودکشو» در گونه «مسابقه ـ بازی» و با محوریت ارتباط میان کودکان و خانوادهها تولید میشود و تلاش دارد از طریق رقابتها و چالشهای متنوع، لحظاتی سرگرمکننده را در کنار تقویت تعامل میان والدین و فرزندان ایجاد کند.
