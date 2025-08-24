  1. هنر
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

فصل جدید «سلام صبح بخیر» روی آنتن می‌رود

فصل جدید برنامه صبحگاهی «سلام صبح بخیر» با اجرای جعفر خسروی، مبینا نصیری و رسول مهربانی از ۳ شهریور روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه‌ی صبحگاهی «سلام صبح بخیر» با آغاز ماه ربیع‌الاول، فصل تازه‌ای را با تغییراتی در ساختار، آیتم‌ها و دکور تجربه خواهد کرد. این برنامه از روز دوشنبه ۳ شهریور، هر روز به‌صورت زنده از ساعت ۷:۴۵ صبح به مدت ۲ ساعت پخش خواهد شد.

در فصل جدید، جعفر خسروی، مبینا نصیری و رسول مهربانی به‌عنوان مجریان اصلی برنامه میزبان مخاطبان خواهند بود و با ترکیبی از گفتگو، سرگرمی، اخبار روز و آیتم‌های متنوع روی آنتن می رود.

از جمله بخش‌های تازه این فصل می‌توان به بازطراحی کامل بخش ورزشی و خبری با رویکردی نو اشاره کرد که همزمان با اطلاع‌رسانی، تلاش دارد حال‌وهوای پرنشاط صبحگاهی را به خانه‌ها بیاورد.

در این فصل، همچنین حضور کارشناسان و مهمانانی از حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و خانوادگی در دستور کار قرار گرفته تا گفتگوهای متنوع و دیدگاه‌های متفاوت به مخاطبان ارائه شود.

تغییرات ساختاری، طراحی دکور جدید و استفاده از آیتم‌های تولیدی خلاقانه، از دیگر ویژگی‌های این فصل است که در راستای ارتقا کیفیت محتوایی و تصویری برنامه، مطابق با استانداردهای روز رسانه‌ای طراحی شده‌اند.

