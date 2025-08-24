به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامهی صبحگاهی «سلام صبح بخیر» با آغاز ماه ربیعالاول، فصل تازهای را با تغییراتی در ساختار، آیتمها و دکور تجربه خواهد کرد. این برنامه از روز دوشنبه ۳ شهریور، هر روز بهصورت زنده از ساعت ۷:۴۵ صبح به مدت ۲ ساعت پخش خواهد شد.
در فصل جدید، جعفر خسروی، مبینا نصیری و رسول مهربانی بهعنوان مجریان اصلی برنامه میزبان مخاطبان خواهند بود و با ترکیبی از گفتگو، سرگرمی، اخبار روز و آیتمهای متنوع روی آنتن می رود.
از جمله بخشهای تازه این فصل میتوان به بازطراحی کامل بخش ورزشی و خبری با رویکردی نو اشاره کرد که همزمان با اطلاعرسانی، تلاش دارد حالوهوای پرنشاط صبحگاهی را به خانهها بیاورد.
در این فصل، همچنین حضور کارشناسان و مهمانانی از حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و خانوادگی در دستور کار قرار گرفته تا گفتگوهای متنوع و دیدگاههای متفاوت به مخاطبان ارائه شود.
تغییرات ساختاری، طراحی دکور جدید و استفاده از آیتمهای تولیدی خلاقانه، از دیگر ویژگیهای این فصل است که در راستای ارتقا کیفیت محتوایی و تصویری برنامه، مطابق با استانداردهای روز رسانهای طراحی شدهاند.
