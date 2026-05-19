آذربایجان ‌غربی رکورددار تولید چغندرقند؛ نقشه راه ۴ ساله تدوین می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر سه شنبه در جلسه کمیته پیگیری مسائل چغندرقند استانبا اشاره به سهم ۳۴ درصدی این استان در تأمین چغندرقند مورد نیاز کشور،اظهار کرد: آذربایجان‌غربی با تولید بیش از ۲ میلیون و ۱۷۹ هزار تن چغندرقند در سال زراعی گذشته، رتبه نخست کشور را در میزان تولید و راندمان عملکرد به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه میانگین عملکرد استان با ۷۱ تن در هکتار، حدود ۱۱ تن از میانگین کشوری بالاتر است، افزود: با توجه به محدودیت‌های توسعه کشت، اولویت اصلی ما افزایش تولید در واحد سطح از طریق راهکارهای علمی همچون کشت متراکم، کشت نشایی و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به اقدامات شاخص در حوزه بهره‌وری اشاره کرد و گفت: ضریب مکانیزاسیون این محصول در استان به ۹۵ درصد رسیده و ۵۲ درصد از سطوح زیرکشت نیز به سیستم‌های آبیاری بارانی و نوار تیپ مجهز شده‌اند.

اصغری تصریح کرد: امسال تغییر آرایش کشت به روش متراکم در سطح ۲ هزار و ۳۵۰ هکتار و اجرای آبیاری تیپ در یک هزار و ۸۰۰ هکتار از مزارع با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب عملیاتی شده است.

اصغری با بیان اینکه کارخانه ها باید منشأ تولید دانش و علم برای کشاورزان باشند، خاطرنشان کرد: بایستی حداقل ۳۰ درصد سطوح به صورت نوار تیپ آبیاری شود، کارخانه ها می توانند دراین زمینه با عقد قرارداد با تولیدکننده ها زمینه تسهیل این کار را فراهم کنند.

وی ضمن تاکید بر حفظ زنجیره تولید بر لزوم هوشمند سازی مزارع، افزایش برنامه های آموزشی و ترویجی برای کشاورزان و پرداخت به موقع مطالبات چغندرقند کاران توسط این واحدها تاکید کرد.

اصغری درباره نرخ خرید تضمینی سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام کرد: قیمت خرید تضمینی برای هر کیلوگرم محصول با عیار ۱۶ درصد، ۹۳ هزار و ۷۰۰ ریال تعیین شده است.

وی اضافه کرد: همچنین به ازای هر تن تحویل محصول، ۲ کیلوگرم قند یا شکر و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک (یا جایزه نقدی ۶ میلیون ریالی) به کشاورزان پرداخت می‌شود.

در سال جاری شهرستان‌های پیرانشهر، میاندوآب، بوکان و نقده بیشترین سطح زیرکشت چغندرقند را در آذربایجان‌غربی به خود اختصاص داده‌اند و «حمزه شیخا» از شهرستان پیرانشهر نیز به عنوان نمونه ملی این محصول انتخاب شده است.