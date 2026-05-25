«قائد شهید» نام کاروان ایران در بازی های آسیایی داخل سالن شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک ؛ کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران نام کاروان ورزش ایران اعزامی به بازیهای آسیایی داخل سالن ۲۰۲۶ آسیا را «قائد شهید» تعیین کرد؛ نامی الهامگرفته از عنوان رهبر شهید جهان اسلام، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای(رضوان الله تعالی علیه) که همیشه به عنوان نماد مقاومت، عزت، پایداری، استقلالطلبی و ایستادگی ملتهای آزاده در جهان شناخته میشود.
بر اساس اعلام صورت گرفته، شعار رسمی کاروان ایران نیز «یاوران کشور دوست» انتخاب شده است؛ شعاری که با اشاره به محل شهادت رهبر شهید امت اسلام در «خیابان کشور دوست» تعیین شده و طی روزهای اخیر به یکی از کلیدواژهها و هشتگهای فراگیر در میان مردم ایران و جریانهای مردمی منطقه تبدیل شده است.
انتخاب نام «قائد شهید» برای کاروان اعزامی ایران، تنها یک عنوان ورزشی نیست، بلکه پیامی فرهنگی، هویتی و راهبردی در عرصه بینالمللی ورزش محسوب میشود؛ پیامی که نشان میدهد ورزشکاران ایرانی در کنار رقابت برای افتخارآفرینی، حامل آرمانهای بزرگ ملت ایران و ادامهدهنده مسیر عزت و مقاومت هستند.
حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای در سالهای رهبری خود همواره بر حفظ عزت ملی، استقلال کشور، حمایت از ملتهای مظلوم، وحدت امت اسلامی و تقویت روحیه خودباوری در میان جوانان تأکید داشتند و همین ویژگیها موجب شد نام ایشان به عنوان یکی از ماندگارترین نمادهای مقاومت و ایستادگی در تاریخ معاصر منطقه ثبت شود.
کاروان «قائد شهید» قرار است با ترکیبی گسترده از ورزشکاران، مربیان، کادر فنی و اجرایی و در قالب کاروانی بزرگ با حدود ۴۰۰ نفر، در بازیهای آسیایی داخل سالن ۲۰۲۶ حضور پیدا کند. این رقابتها از *۲۲ تا ۲۹ آذرماه در ریاض عربستان برگزار خواهد شد و نمایندگان ایران در رشتههای مختلف ورزشی به مصاف رقبای آسیایی خواهند رفت.
مسئولان کمیته ملی المپیک معتقدند انتخاب نام «قائد شهید» و شعار «یاوران کشور دوست»، میتواند علاوه بر ایجاد همبستگی و انگیزه در میان اعضای کاروان، تصویری از روحیه پهلوانی، وفاداری، عزت و هویت فرهنگی ملت ایران را در سطح آسیا و جهان به نمایش بگذارد.
