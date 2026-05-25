  1. ورزش
  2. توپ و تور
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

آیسان شوریده مسافر بازی‌های آسیایی ناگویا شد

آیسان شوریده مسافر بازی‌های آسیایی ناگویا شد

رقابت‌های انتخابی تیم ملی بدمینتون بانوان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با صدرنشینی آیسان شوریده به پایان رسید و این بازیکن به عنوان نماینده منتخب ایران معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی بدمینتون بانوان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ از ۲ تا ۴ خرداد به میزبانی استان قزوین برگزار شد و در پایان آیسان شوریده موفق شد عنوان نفر نخست این مسابقات را به خود اختصاص دهد.

در دور پایانی این رقابت‌ها که صبح امروز (دوشنبه ۴ خرداد) برگزار شد آیسان شوریده با ارائه عملکردی موفق توانست عنوان نخست مسابقات را از آن خود کند. وی در دیدار نخست با نتیجه ۲ بر یک آیدا عنایتی را شکست داد و سپس مقابل فردوس فروغی و زهرا رباطی با نتایج مشابه ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا صدرنشینی خود را قطعی کند.

در پایان این رقابت‌ها آیسان شوریده به عنوان بازیکن منتخب بانوان ایران جهت حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ معرفی شد.

کد مطلب 6840835
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها