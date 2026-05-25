به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی بدمینتون بانوان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ از ۲ تا ۴ خرداد به میزبانی استان قزوین برگزار شد و در پایان آیسان شوریده موفق شد عنوان نفر نخست این مسابقات را به خود اختصاص دهد.

در دور پایانی این رقابت‌ها که صبح امروز (دوشنبه ۴ خرداد) برگزار شد آیسان شوریده با ارائه عملکردی موفق توانست عنوان نخست مسابقات را از آن خود کند. وی در دیدار نخست با نتیجه ۲ بر یک آیدا عنایتی را شکست داد و سپس مقابل فردوس فروغی و زهرا رباطی با نتایج مشابه ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا صدرنشینی خود را قطعی کند.

در پایان این رقابت‌ها آیسان شوریده به عنوان بازیکن منتخب بانوان ایران جهت حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ معرفی شد.