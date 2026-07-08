به گزارش خبرنگار مهر، بدمینتون به عنوان یکی از رشتههای المپیکی در سالهای اخیر مورد حمایت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته و این کمیته برای دومین دوره متوالی نمایندهای از این رشته را به بازیهای آسیایی اعزام میکند. هرچند بدمینتون ایران هنوز فاصله زیادی با قدرتهای شرق و جنوب شرق آسیا دارد اما تداوم حضور در رویدادهای بزرگی مانند بازیهای آسیایی نشاندهنده نگاه حمایتی کمیته ملی المپیک به این رشته و تلاش برای فراهم کردن فرصت کسب تجربه برای ملیپوشان است.
در دوره گذشته بازیهای آسیایی هانگژو یگانه کرمانی تنها نماینده بانوان ایران بود که در نخستین دیدار خود برابر حریفی قدرتمند شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت. حالا برای بازیهای آسیایی ناگویا آیسان شوریده به عنوان نماینده جدید بدمینتون بانوان ایران انتخاب شده است. بازیکنی که قرار است پیش از اعزام در مسابقات آسیای میانه و احتمالاً یک اردوی برونمرزی حضور پیدا کند. اگرچه هدفگذاری بدمینتون ایران در ناگویا کسب مدال نیست اما باید دید شوریده میتواند با ارائه نمایشی قابل قبول گامی دیگر در مسیر نزدیک شدن این رشته به جمع رشتههای مدالآور ورزش ایران بردارد.
سیمین مهدوی سرمربی تیم ملی بدمینتون بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی و مشخص شدن نماینده اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: مسابقات انتخابی طی دو روز برگزار شد و در نهایت آیسان شوریده به عنوان نماینده ایران برای حضور در بازیهای آسیایی انتخاب شد. در حال حاضر نیز برنامهریزی برای ادامه روند آمادهسازی این بازیکن در حال انجام است.
وی افزود: نخستین برنامه پیشروی تیم حضور در رقابتهای آسیای میانه است که شهریورماه به میزبانی تاجیکستان برگزار میشود. برنامهریزی کردهایم آیسان شوریده در این مسابقات شرکت کند تا پیش از بازیهای آسیایی یک میدان تدارکاتی بینالمللی مناسب را تجربه کند.
سرمربی تیم ملی بدمینتون بانوان درباره وضعیت تمرینات این ملیپوش گفت: تمرینات آیسان شوریده آغاز شده و او در حال حاضر در زنجان و زیر نظر مربی شخصی خود تمرین میکند. البته روند آمادهسازی او از سوی کادر فنی تیم ملی نیز به صورت مستمر رصد میشود.
وی درباره برگزاری اردوهای برونمرزی خاطرنشان کرد: اعزام به اردوهای خارجی از جمله تایلند، چین یا دیگر کشورها همچنان در برنامه قرار دارد اما زمان آن هنوز قطعی نشده است. در حال حاضر نمیتوانیم درباره جزئیات این اردوها اظهار نظر قطعی داشته باشیم چرا که شرایط برگزاری آنها هنوز نهایی نشده است.
مهدوی در خصوص سابقه حضور بازیکنان ایران در کمپهای بینالمللی نیز توضیح داد: کمپهایی که پیش از این برخی بازیکنان در مالزی حضور داشتند مربوط به برنامههای توسعهای کنفدراسیون بدمینتون آسیا (AOP) بود و ارتباطی با اردوهای تیم ملی نداشت. در این برنامهها کنفدراسیون یک بازیکن دختر و یک بازیکن پسر را انتخاب میکرد و گاهی نیز یک ورزشکار با پیشنهاد فدراسیون یا هزینه شخصی در این کمپها شرکت میکرد اما تیم ملی تاکنون اردوی اختصاصی در این کشورها نداشته است.
وی درباره شرایط فنی آیسان شوریده نیز گفت: او امسال عملکرد بسیار خوبی داشت و مشخص بود که حتی در روزهایی که به دلیل شرایط کشور تمرین بسیاری از ورزشکاران با محدودیت مواجه شده بود تمرینات منظم و مؤثری را پشت سر گذاشته است. آمادگی جسمانی او در مسابقات انتخابی کاملاً مشهود بود و همین موضوع باعث شد بتواند سهمیه حضور در بازیهای آسیایی ناگویا را به دست آورد.
سرمربی تیم ملی بدمینتون بانوان در پایان درباره شانس نماینده ایران در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: باید واقعبین باشیم. در بدمینتون آسیا کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از قدرتهای بزرگ جهان هستند و ما برای کسب مدال راهی این مسابقات نمیشویم. هدف ما این است که نماینده ایران با قرعه مناسبی روبهرو شود و بتواند نمایش قابل قبولی ارائه دهد. اگر آیسان شوریده بتواند برابر رقبای قدرتمند آسیایی عملکرد خوبی داشته باشد برای ما یک دستاورد ارزشمند خواهد بود.
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