۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

تکلیف نماینده بدمینتون مردان در ناگویا مشخص شد

نیما رستم‌پور نماینده بدمینتون ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی بدمینتون آقایان برای تعیین نماینده اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شد و در پایان نیما رستم‌پور موفق شد سهمیه حضور در این بازی‌ها را کسب کند.

در مرحله پایانی رقابت‌های انتخابی تیم ملی بدمینتون مردان ابتدا علی حیاتی با نتیجه ۲ بر صفر امیرحسین حسنی را شکست داد و نیما رستم‌پور نیز با نتیجه ۲ بر یک مقابل محمد پایروند به پیروزی رسید.

در ادامه این مسابقات نیما رستم‌پور بار دیگر عملکرد موفقی داشت و توانست علی حیاتی را با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کند. همچنین محمد پایروند نیز در دیدار خود با امیرحسین حسنی با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

در پایان این رقابت‌ها و بر اساس مجموع نتایج ثبت‌شده نیما رستم‌پور از تهران به‌عنوان نماینده تیم ملی بدمینتون ایران در بخش مردان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ انتخاب شد.

