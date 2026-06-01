ناگویا شروع یک مسیر بزرگ است/ برای رسیدن به هدفم چهار سال تلاش کردم

نیما رستم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رقابت‌های انتخابی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: رقابت‌های انتخابی طی دو روز و با حضور ۱۰ بازیکن برتر بدمینتون ایران برگزار شد که خوشبختانه در پایان این مسابقات توانستم عنوان نخست را کسب کنم و سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی را به دست بیاورم.

وی افزود: سطح مسابقات بسیار بالا بود و همه ۱۰ بازیکن حاضر با انگیزه و آمادگی کامل در رقابت‌ها شرکت کرده بودند. رقابت نزدیکی بین نفرات وجود داشت و کسب این موفقیت برای من ارزش زیادی دارد.

ملی‌پوش بدمینتون ایران درباره نخستین تجربه حضور خود در بازی‌های آسیایی گفت: این اولین بار است که فرصت حضور در بازی‌های آسیایی را پیدا می‌کنم و طبیعتاً هیجان زیادی دارم. دوست دارم همان تلاش، تمرکز و انگیزه‌ای که در مسابقات انتخابی داشتم را در این رقابت‌ها نیز به نمایش بگذارم و نماینده شایسته‌ای برای بدمینتون ایران باشم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تاکنون تجربه حضور در بازی‌های آسیایی را نداشته‌ام و با بسیاری از بازیکنانی که قرار است در این مسابقات حضور داشته باشند نیز روبه‌رو نشده‌ام اما می‌دانم سطح این رقابت‌ها بسیار بالاست و باید از همین حالا برای حضور موفق در چنین رویدادی برنامه‌ریزی و آماده‌سازی جدی داشته باشم.

رستم‌پور با اشاره به تلاش چندساله خود برای رسیدن به این هدف اظهار داشت: چهار سال پیش نیز برای حضور در بازی‌های آسیایی هانگژو تلاش کردم و در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت داشتم اما موفق نشدم سهمیه حضور در آن رقابت‌ها را کسب کنم. با این حال ناامید نشدم و طی این چهار سال با برنامه‌ریزی و پشتکار مسیرم را ادامه دادم تا امروز بتوانم به عنوان تنها نماینده بدمینتون مردان ایران راهی بازی‌های آسیایی شوم.

وی درباره سایر بازیکنان حاضر در انتخابی تیم ملی گفت: معتقدم تمام ۱۰ بازیکنی که در این رقابت‌ها حضور داشتند شایستگی پوشیدن پیراهن تیم ملی و حضور در بازی‌های آسیایی را دارند ولی محدودیت سهمیه باعث می‌شود تنها تعداد مشخصی از ورزشکاران اعزام شوند.

ملی‌پوش بدمینتون ایران در خصوص شرایط خود در رنکینگ جهانی نیز اظهار داشت: سال گذشته از نظر حضور در مسابقات بین‌المللی سال ایده‌آلی برای من نبود. برخی اعزام‌ها لغو شد و بعضی مسابقات از جمله جام فجر نیز به تعویق افتاد که این موضوع روی روند امتیازگیری و جایگاهم در رنکینگ جهانی تأثیر گذاشت. در حال حاضر در رده حدود ۴۰۰ جهان قرار دارم اما نگران این موضوع نیستم و مطمئنم با فراهم شدن شرایط مناسب و حضور مستمر در مسابقات می‌توانم دوباره جایگاه بهتری کسب کنم.

وی ادامه داد: حضور در بازی‌های آسیایی پایان راه من نیست بلکه تازه آغاز مسیر جدیدی است. اهداف بزرگی در ورزش حرفه‌ای دارم و دوست دارم روزی حضور در المپیک را تجربه کنم. همچنین شرکت در مسابقات معتبر جهانی و رقابت با بهترین‌های دنیا از دیگر اهدافی است که برای رسیدن به آنها برنامه‌ریزی کرده‌ام.

رستم‌پور در خصوص اهداف خود در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: هدفم این است که عملکردی آبرومندانه داشته باشم و بتوانم نتیجه‌ای در شأن بدمینتون ایران کسب کنم. حتی یک پیروزی در چنین سطحی می‌تواند ارزشمند باشد ولی امیدوارم روزی شرایط بدمینتون ایران به گونه‌ای باشد که صحبت از کسب مدال در بازی‌های آسیایی برای ما به یک هدف دست‌یافتنی و عادی تبدیل شود.

وی افزود: رسیدن به مدال در آسیا کار بسیار دشواری است اما آن را غیرممکن نمی‌دانم. بازیکنان ایرانی استعداد و توانایی لازم را دارند و اگر زیرساخت‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای و فرصت‌های بین‌المللی بیشتری در اختیارشان قرار بگیرد می‌توانند در آینده روی سکوهای مهم آسیایی و جهانی قرار بگیرند.

ملی‌پوش بدمینتون ایران درباره برنامه‌های آماده‌سازی پیش از بازی‌های آسیایی نیز گفت: فدراسیون در این مدت حمایت خوبی از ملی‌پوشان داشته و برای آماده‌سازی هرچه بهتر تیم نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. از حضور در کمپ‌های تمرینی کشورهای صاحب‌نامی مانند چین، مالزی، اندونزی و تایلند صحبت شده که البته هنوز نهایی نشده است. هر یک از این کشورها در بدمینتون جزو قدرت‌های مطرح جهان محسوب می‌شوند و حضور در چنین کمپ‌هایی می‌تواند کمک بزرگی به افزایش تجربه و آمادگی ما برای بازی‌های آسیایی باشد.

رستم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: چهار سال تلاش، برنامه‌ریزی دقیق و پشتکار مستمر باعث شد امروز بتوانم تنها نماینده بدمینتون مردان ایران در بازی‌های آسیایی شوم. معتقدم این موفقیت نه تنها برای من بلکه برای کل جامعه بدمینتون ایران ارزشمند است و امیدوارم با تمرکز، تلاش و حمایت فدراسیون بتوانیم در آینده جایگاه بدمینتون ایران را در آسیا و جهان ارتقا دهیم.