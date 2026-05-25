فعال فرانسوی: در بازداشت اسرائیل هدف شکنجه و تعرض قرار گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، لاتیتسیا مرل، از فعالان فرانسوی ناوگان جهانی صمود که هفته گذشته به فرانسه بازگشت، در گفتگو با خبرگزاری آناتولی در پاریس جزئیاتی از رفتار نیروهای رژیم صهیونیستی با فعالان بازداشت‌ شده را تشریح کرد.

وی گفت که نیروهای رژیم صهیونیستی پس از توقیف این ناوگان در آب‌ های بین‌ المللی، فعالان را از آب، غذا و خدمات درمانی محروم کرده و آنان را مورد ضرب‌ و شتم و تحقیر قرار دادند.

لاتیتسیا مرل، با اشاره به اینکه زنان و مردان از یکدیگر جدا شده بودند، افزود: نیروهای اسرائیلی فعالان را وادار می‌کردند شعار «زنده‌ باد اسرائیل» سر دهند و در صورت مخالفت، با خشونت مواجه می‌شدند.

وی همچنین اعلام کرد که برخی فعالان، از جمله ۲ شهروند ترک، مورد ضرب‌ و شتم قرار گرفتند و زنان بازداشت‌ شده نیز با رفتارهایی چون بازرسی بدنی، کشیدن روسری و تهدید با سگ‌ های پلیس رو به‌ رو شدند.

این فعال فرانسوی تاکید کرد که هدف از اقدام سرنشینان ناوگان جهانی صمود، جلب توجه جهان به وضعیت مردم فلسطین بوده و آنچه در بازداشت تجربه کرده، تنها بخشی از رنجی است که فلسطینیان با آن مواجه هستند.