رشیدی: نظر شعام این است که فعلا جلسات مجلس تشکیل نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در مراسم اربعین شهادت سرلشکر پاسدار شهید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، که ظهر دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در مسجد حضرت امیرالمؤمنین(ع) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد در پاسخ به این پرسش که چه زمانی جلسات صحن مجلس به صورت رسمی برگزار می‌شود، اظهار کرد: به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط موجود و ترورهایی که از قبل اتفاق افتاده، تشخیص شورای عالی امنیت ملی بر این است که فعلاً صحن تشکیل نشود، منتها ما چند جلسه به صورت مجازی و وبیناری داشتیم.

وی افزود: البته در این مدت، نمایندگان مجلس در قالب کمیسیون‌های تخصصی جلسات بسیار مبسوط و زیادی با وزرا و دستگاه‌های دولتی داشتند که این جلسات برای کنترل بیشتر فضای اقتصادی کشور و شرایطی که وجود دارد، بسیار جلسات ارزشمندی بوده و خروجی خوبی و مصوبات ارزشمندی داشته است. فقط فعلاً جلسات صحن را نداریم و امیدواریم که ان‌شاءالله شرایطی ایجاد شود که این جلسات نیز در امنیت کامل برگزار شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره راهیابی یکی از نمایندگان زن مجلس به ترکیب هیئت رئیسه بعد از ۲۳ سال غیبت زنان در این ترکیب و تأثیر این حضور در پیگیری مطالبات زنان در مجلس شورای اسلامی، گفت: ما همیشه از حضور خانم‌ها در ترکیب هیئت رئیسه مجلس استقبال کردیم؛ دوره‌های قبل هم اگر از خانم‌ها فردی کاندیدا می‌شد، موضوع مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت، منتها تعدد کاندیداها در بین خواهران باعث می‌شد که این اتفاق نیفتد. این بار خودشان با هم به یک وحدتی رسیدند، یک کاندیدا در حوزه دبیری داشتند و بقیه هم حمایت کردند. آقایان مجلس هم به دعوت خواهران عزیز لبیک گفتند و رأی دادند. الان یک خواهر به عنوان اولین دبیر در هیئت رئیسه مجلس داریم. حتماً دغدغه‌هایی که زنان کشور ما در عرصه‌های مختلف دارند، توسط خواهران در این حوزه می‌تواند بهتر و بیشتر پیگیری شود. یقیناً این برای بانوان کشورمان یک افتخار است.