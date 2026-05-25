به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیکی به روز عرفه و اشتیاق عاشقان اهل بیت (ع) برای حضور در کربلای معلی اظهار کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، تمامی امکانات و ظرفیتهای پایانههای مرزی شلمچه و چذابه برای تردد روان و بدون وقفه زائران مهیا شده است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان افزود: با توجه به پیشبینی افزایش حجم حضور زائران در روزهای منتهی به عرفه، هماهنگیهای لازم با دستگاههای مستقر در پایانهها صورت گرفته تا فرآیند تردد زوار در کمترین زمان ممکن و با سهولت انجام شود.
خسروی با تاکید بر ارتقای سطح خدمات در پایانهها خاطرنشان کرد: به منظور رفاه حال زائران عزیز، زیرساختهای خدماتی شامل سیستمهای سرمایشی، گیتهای ورودی و خروجی، فضاهای استراحت، نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی در هر دو پایانه مرزی بازسازی و تجهیز شدهاند تا زوار در شرایط آب و هوایی استان، با آرامش و رفاه کامل از مرز عبور کنند.
وی در پایان از زائران خواست تا با همراه داشتن مدارک قانونی و گذرنامه معتبر به مرزها مراجعه کنند و پیش از حرکت، به منظور اطلاع از آخرین وضعیت پایانههای مرزی از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاعات لازم را کسب کنند.
