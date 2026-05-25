۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

پایانه‌های مرزی خوزستان برای میزبانی زائران عرفه آمادگی کامل دارند

اهواز- سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از آمادگی پایانه‌های مرزی استان برای استقبال و ارائه خدمات به زائرانی که قصد شرکت در مراسم عرفه در عتبات عالیات را دارند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیکی به روز عرفه و اشتیاق عاشقان اهل بیت (ع) برای حضور در کربلای معلی اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمامی امکانات و ظرفیت‌های پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه برای تردد روان و بدون وقفه زائران مهیا شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم حضور زائران در روزهای منتهی به عرفه، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مستقر در پایانه‌ها صورت گرفته تا فرآیند تردد زوار در کمترین زمان ممکن و با سهولت انجام شود.

خسروی با تاکید بر ارتقای سطح خدمات در پایانه‌ها خاطرنشان کرد: به منظور رفاه حال زائران عزیز، زیرساخت‌های خدماتی شامل سیستم‌های سرمایشی، گیت‌های ورودی و خروجی، فضاهای استراحت، نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی در هر دو پایانه مرزی بازسازی و تجهیز شده‌اند تا زوار در شرایط آب و هوایی استان، با آرامش و رفاه کامل از مرز عبور کنند.

وی در پایان از زائران خواست تا با همراه داشتن مدارک قانونی و گذرنامه معتبر به مرزها مراجعه کنند و پیش از حرکت، به منظور اطلاع از آخرین وضعیت پایانه‌های مرزی از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاعات لازم را کسب کنند.

