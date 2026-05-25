به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، در مراسم اربعین شهادت سرلشکر پاسدار شهید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، که ظهر دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در مسجد حضرت امیرالمؤمنین(ع) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره ادعای دشمنان در خصوص تضعیف نیروهای مسلح ایران تصریح کرد: این‌ها یاوه‌گویی دشمن است و این خصلت استکبار است که به هر میزانی که شکست می‌خورد، بیشتر سر و صدا می‌کند و بیشتر اراجیف می‌بافد؛ حقیقت مطلب این است که هر وقت دشمنان ما، به ویژه همین ترامپ ملعون، از ضعف و نابودی تجهیزات و امکانات ما گفته‌اند، بعدش می‌بینیم که ضربات سنگین‌تری را دریافت کرده‌اند.

وی گفت: ملت ما یادشان نمی‌رود که در اواسط جنگ، این‌ها گفتند ما هوافضای سپاه و نیروی دریایی را نابود کردیم ولی در همان موقع بیشترین ضربات را دریافت کردند و در واقع به ذلت و خواری افتادند؛ جهان فراموش نمی‌کند که روز دهم جنگ، آن‌ها پیغام آتش‌بس و به نوعی عقب‌نشینی دادند.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه امروز نیروی‌های مسلح ما از گذشته و از روز آغاز جنگ قوی‌تر و آماده‌تر هستند و تجهیزاتشان به‌روزتر است، عنوان کرد: از آنجایی که تمام فناوری و تجهیزات ما داخلی است و توسط جوانان ساخته و آماده شده، شاید دشمن بتواند بعضاً اختلالاتی ایجاد کند اما هیچ‌وقت نمی‌تواند مانع پیشرفت ما در تولید قدرت، به ویژه در موضوعات موشکی و پهپادی و غیره، شود. خودشان می‌دانند که امروز ما از روز اول جنگ قوی‌تر هستیم؛ به نظر می‌رسد اگر اصرار کنند، باید در یک بار دیگر در میدان، طعم تلخ شکست را با ضربات کاری، مهلک و پشیمان‌کننده دریافت بکنند.