  1. استانها
  2. سمنان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

تغییر ماهیت دفاع؛ میدان جهاد برای کودکان و سالمندان باز شده است

تغییر ماهیت دفاع؛ میدان جهاد برای کودکان و سالمندان باز شده است

سمنان- نماینده ولی فقیه در سمنان با قیاس روزهایی که تنها«گروهی خاص»به خط مقدم اعزام می‌شدند، از تغییر ماهیت میدان دفاع خبر داد و گفت: امروز همه اقشار از کودک تا سالمند، مستقیم در این نبردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی عصر دوشنبه در آیین رونمایی از کتاب «فیضِ بی‌پایان» زندگینامه شهید فیض در مجتمع فرهنگی و هنری باران سرخه با یادآوری ابعاد شخصیتی این شهید بیان کرد: در شب عملیات، در حالی که نیروها آماده حرکت به سمت خط دشمن بودند، شهید عباسعلی فیض از توحید، خلقت آسمان‌ها و عظمت الهی سخن می‌گفت؛ سخنانی که نشان می‌داد این شهید حقیقتاً از دنیا و تعلقات آن عبور کرده بود.

وی با بیان اینکه شهدا از جوهره‌ای خاص برخوردار بودند، عملیات بدر و شهادت جمعی از رزمندگان اسلام در آن را یادآور شد و گفت: در پاتک‌های سنگین عملیات بدر، بسیاری از عزیزان از جمله شهید عباسعلی فیض و شهید محمدتقی فیض با فاصله‌ای اندک به شهادت رسیدند و ما ماندیم و خاطرات و مسئولیت ادامه راه نورانی آنها.

امام جمعه سمنان با مقایسه شرایط جامعه ایران در دوران هشت‌سال دفاع‌مقدس و جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، حضور در میدان نبرد محدود به گروه خاصی بود اما امروز در جنگ تحمیلی رمضان، میدان جهاد بسیار گسترده‌تر شده و همه اقشار جامعه از کودکان تا سالمندان، زنان و مردان در این میدان به صورت مستقیم و پررنگ حضور یافته‌اند.

مطیعی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در این شرایط گفت: امروز خیابان‌ها و فضای اجتماعی کشور میدان جهاد و مبارزه است و همه ما وظیفه داریم این میدان را حفظ کنیم، خسته نشویم و با دعای خیر خود، پشتیبان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشیم.

کد مطلب 6840963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها