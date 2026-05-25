تغییر ماهیت دفاع؛ میدان جهاد برای کودکان و سالمندان باز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی عصر دوشنبه در آیین رونمایی از کتاب «فیضِ بی‌پایان» زندگینامه شهید فیض در مجتمع فرهنگی و هنری باران سرخه با یادآوری ابعاد شخصیتی این شهید بیان کرد: در شب عملیات، در حالی که نیروها آماده حرکت به سمت خط دشمن بودند، شهید عباسعلی فیض از توحید، خلقت آسمان‌ها و عظمت الهی سخن می‌گفت؛ سخنانی که نشان می‌داد این شهید حقیقتاً از دنیا و تعلقات آن عبور کرده بود.

وی با بیان اینکه شهدا از جوهره‌ای خاص برخوردار بودند، عملیات بدر و شهادت جمعی از رزمندگان اسلام در آن را یادآور شد و گفت: در پاتک‌های سنگین عملیات بدر، بسیاری از عزیزان از جمله شهید عباسعلی فیض و شهید محمدتقی فیض با فاصله‌ای اندک به شهادت رسیدند و ما ماندیم و خاطرات و مسئولیت ادامه راه نورانی آنها.

امام جمعه سمنان با مقایسه شرایط جامعه ایران در دوران هشت‌سال دفاع‌مقدس و جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، حضور در میدان نبرد محدود به گروه خاصی بود اما امروز در جنگ تحمیلی رمضان، میدان جهاد بسیار گسترده‌تر شده و همه اقشار جامعه از کودکان تا سالمندان، زنان و مردان در این میدان به صورت مستقیم و پررنگ حضور یافته‌اند.

مطیعی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در این شرایط گفت: امروز خیابان‌ها و فضای اجتماعی کشور میدان جهاد و مبارزه است و همه ما وظیفه داریم این میدان را حفظ کنیم، خسته نشویم و با دعای خیر خود، پشتیبان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشیم.