نریمان تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ظهر امروز به دنبال اعلام حادثه آتشسوزی در یک کارخانه تأسیسات کولرسازی واقع در خیابان کانال آب شمالی، بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای خاتونآباد و خرمشهر به محل اعزام شدند.
وی علت اولیه این حادثه را اتصالی برق در مجاورت مواد اشتعالزایی همچون گازوئیل عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با تلاش آتشنشانان، عملیات مهار و اطفای کامل حریق در کمتر از یک ساعت انجام شد و از سرایت آتش به بخشهای دیگر جلوگیری به عمل آمد.
تاجیک در پایان با اشاره به حال عمومی مساعد مصدومان، از انتقال دو مصدوم این حادثه توسط عوامل امدادی به بیمارستان خبر داد.
*عکس تزئینی می باشد.
نظر شما