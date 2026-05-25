۴ هزار کیلومتر از کریدورهای اصلی تهران خط کشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات خط‌کشی در چهار هزار کیلومتر از کریدورهای اصلی استان تهران خبر داد و گفت: با اولویت‌بندی محورهای کریدوری، خط‌کشی میانی و کناری نزدیک به ۸۰ درصد از کریدورهای استان تهران که جزو پرترددترین محورهای ارتباطی کشور هستند، انجام شده است.

جهانی در ادامه با اشاره به نقش مؤثر خط‌کشی در کاهش تصادفات جادهای، اظهار داشت: اجرای خط‌کشی به‌ویژه در مسیرهای پرتردد و ساعات شب، تأثیر چشمگیری در ارتقای ایمنی تردد دارد.

وی تشخیص و تعیین مسیر در جاده‌ها را از مهمترین عوامل کمک‌کننده به کاربران جادهای دانست و افزود: این اداره کل با هدف افزایش ایمنی در کریدورهای اصلی، اقداماتی نظیر خطکشی، نصب تابلو و سایر فعالیت‌های راهداری را به‌طور مستمر و جدی در دستور کار دارد تا کاربران جاده‌ای سفری ایمن و بدون دغدغه داشته باشند.

جهانی با تأکید بر اهمیت راه‌های استان تهران خاطرنشان کرد: با بررسی پارامترها و پایش مستمر گزارش‌ها، مجموعه اقدامات وسیعی با محوریت ایمن‌سازی محورها به‌ویژه کریدورهای اصلی از جمله تهران–کرج، تهران–قم، تهران–فیروزکوه و تهران–مشهد در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران، خط‌کشی را یکی از ابزارهای مهم آگاهی‌بخشی و انتقال پیام‌های هشداردهنده بصری به رانندگان دانست و تصریح کرد: این اقدام موجب افزایش قابلیت دید در شب و ارتقای سطح ایمنی راه‌ها می‌شود.

وی در پایان با اشاره به نقش حیاتی کریدورها در اتصال بخش‌های مختلف، تأکید کرد: پیشرفت، حفظ، نگهداری و ایمن‌سازی این مسیرها برای تسریع در تردد کاربران جاده‌ای از الزامات اصلی این اداره کل است.