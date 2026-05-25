به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بمان دشتی، عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت: این اداره در راستای اجرای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی ویژه عید سعید قربان، اقدام به بازدید از محلهای عرضه دام زنده و برگزاری کلاسهای آموزشی برای دامداران، قصابان و شهروندان با هدف آشنایی با بیماریهای مشترک بین انسان و دام (زئونوز)، بهویژه بیماریهای خطرناکی چون تب کریمه کنگو و تب مالت نموده است.
وی، افزود: همچنین دو اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی در روز عید سعید قربان آماده خدمترسانی خواهند بود.
وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتی توسط شهروندان، اظهار داشت: شهروندان گرامی فهرج باید از کشتار دام در اماکن غیربهداشتی و همچنین از تماس مستقیم با ترشحات و خون حیوانات خودداری کنند و استفاده از دستکش، چکمه، ماسک و عینک در هنگام تماس با دام توصیه میشود.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان فهرج ، در ادامه توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای زئونوز را برشمرد و افزود: نگهداری گوشت دام به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال « ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد»، خودداری از مصرف جگر خام یا نیم پز و تهیه گوشت از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی، از اصول ضروری برای حفظ سلامت شهروندان است.
بمان دشتی، به شهروندان توصیه کرد از خرید دامهایی که علائم بالینی غیرطبیعی مانند اسهال، سرفه، رنگپریدگی مخاط و زردی از خود نشان میدهند، اکیداً خودداری نمایند تا از انتقال احتمالی بیماریها جلوگیری شود.
