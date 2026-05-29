افزایش دمای هوا در فهرج؛ زنگ خطر شیوع تب کنگو به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بمان‌دشتی، صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی حاد و مشترک بین انسان و دام است، اظهار کرد: این بیماری در جمعیت دامی معمولاً با علائم بالینی خاصی همراه نیست و تنها به یک تب خفیف محدود می‌شود؛ اما در صورت انتقال به انسان، می‌تواند بسیار خطرناک بوده و حتی منجر به مرگ شود.

وی با تأکید بر اینکه افزایش دما، بستر مناسبی برای تکثیر و فعالیت کنه‌ها به‌عنوان ناقلان اصلی این بیماری فراهم می‌کند، افزود: گزش مستقیم کنه، له کردن آن با دست، تماس با خون و ترشحات دام آلوده و همچنین کشتار غیرمجاز دام از مهم‌ترین راه‌های انتقال این ویروس به انسان است.

بمان‌دشتی، ادامه داد: برای مقابله با این بیماری، ضروری است مردم ضمن سم‌ پاشی مرتب جایگاه و بدن دام‌ها، از هرگونه کشتار غیرمجاز دام در خارج از کشتارگاه خودداری کنند.

رئیس اداره دامپزشکی فهرج همچنین بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی هنگام ذبح و تماس با دام تأکید کرد و افزود: استفاده از تجهیزات حفاظت فردی از جمله دستکش، چکمه، ماسک و عینک هنگام تماس با دام، الزامی است.

وی تصریح کرد: شهروندان برای اطمینان از سلامت گوشت مصرفی، حتماً فرآورده‌های خام دامی را از مراکز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و همچنین گوشت تازه باید به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچال «۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد» نگهداری شود و همچنین از مصرف جگر به‌صورت خام یا نیم‌ پز جداً خودداری شود.

بمان‌دشتی، در پایان یادآور شد: اداره دامپزشکی شهرستان فهرج با هدف پیشگیری از این بیماری، اقدامات ویژه‌ای نظیر برگزاری کلاس‌های آموزشی برای دامداران، سم‌پاشی رایگان جایگاه‌های دام و نظارت مستمر بر چرخه حمل و عرضه گوشت قرمز را در دستور کار خود قرار داده است.