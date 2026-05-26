به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر دومین رویداد حیدر شیعه سی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین نجفقلی سرایی نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا، امیر نصیر بیگی معاون فرهنگی شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و جواد بیرامزاده رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان شرقی ظهر سه شنبه در پردیس رسانه تبریز برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین نجفقلی سرایی ابتدا با اشاره به آغاز دهه امامت و ولایت و روز غدیر، افزود: امسال نیز در صدد این موضوع هستیم تا با همراهی مردم عزیز جشن غدیری به مراتب بهتر و جامع تر از سال گذشته برپا کنیم و در این خصوص برنامه هایی تدارک دیده ایم که به ترتیب ذیل به انها اشاره می کنم؛

مراسم اصلی روز غدیر خم از ساعت ۱۷ لغایت ۱۹ از مسیر شهید بهشتی(منصور سابق) به سمت میدان ساعت و همچنین میدان گلستان به سمت میدان ساعت برگزار خواهد شد و در مسیرهای فوق موکب های مختلفی برپا و هر کدام از این موکب ها به نام سه شهید جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مزین خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا یادآور شد: در این غرفه ها بیشتر اطلاعاتی از شخصیت و اثرات و محل شهادت این بزرگواران در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با بیان این موضوع که مراسم غدیر سال گذشته ضد صهیونیستی ترین غدیر تبریز بود، اذعان داشت: با توجه به مصادف بودن روز غدیر سال گذشته با دومین روز حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان بود ولی مردم با حضور پرشور خود در خیابان و محکوم کردن حملات دشمن، انزجار خود از استکبار جهانی را فریاد زدند.

وی در ادامه به تهیه طوماری برای رهبر انقلاب اشاره کرده و خاطرنشان کرد: شهروندان با حضور در مراسم روز غدیر و با ثبت اثر انگشت خود پای این طومار بار دیگر بیعت خود با رهبر انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح را به نمایش خواهند گذاشت.

حجت‌الاسلام و المسلمین نجفقلی سرایی با بیان اینکه مسئولیت اجرایی غدیرخم امسال با آقای نصیربیگی می باشد، ابراز داشت: سعی خواهیم کرد در دیگر شهرستان ها نیز مراسم غدیرخم را برگزار و در حاشیه این مراسم دیگر برنامه های فرهنگی را اجرا کنیم.

وی به همراهی شهردار و شهرداری تبریز اشاره کرده و عنوان داشت: شهرداری تبریز امسال نیز مثل سال گذشته با برنامه های متنوع دیگری در این روز مبارک نظیر قرعه کشی و اهدا ۳۱۳ دستگاه دوچرخه و کمک هزینه زیارت ۳۱۳ نفر به کربلا و همچنین هدیه ۱۰۰ میلیون ریالی برای زوج های جوانی که عقدشان روز غدیر باشد، خواهد بود و شهروندان بذای حضور در سامانه قرعه کشی می توانند به سامانه ۲۰۰۰۶۶۵۶۶ کد ملی خودشان را پیامک کنند.

امیر نصیر بیگی نیز در این مراسم به غرفه گرامیداشت شهید سزد حسن نصرالله و دیگر شهدای حزب الله و جبهه مقاومت اشاره کرده و عنوان داشت: در کنار برپایی این غرفه مسابقه خطبه خوانی، سرودن سرودهای حماسی، اهدا ۱۰ هزار گل خانگی و آموزش شناخت سلاح جنگی به شهروندان ترتیب داده ایم.

معاون فرهنگی شهردار تبریز همچنین به برپایی غرفه حلما دختر ایران اشاره کرده و افزود: همایش ۳ هزار نفری حیدریون در روز غدیرخم برگزار خواهد شد.

گفتنی است، در خاتمه این مراسم با حضور حجت الاسلام و المسلمین نجفقلی سرایی نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا، امیر نصیر بیگی معاون شهردار تبریز و جواد بیرامزاده از پوستر دومین رویداد حیدر شیعه سی که مسابقه ای رسانه ای در بخش های تیتر، عکس و فیلم و دیگر بخش های خبری خواهد بود، رونمایی شد.