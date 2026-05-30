به گزارش خبرنگار مهر، تنش میان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بر سر نحوه تعیین نمایندگان فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی فصل آینده هر روز ابعاد تازهتری پیدا میکند.
در شرایطی که سرنوشت ادامه مسابقات لیگ برتر و معرفی نمایندگان ایران برای حضور در رقابتهای آسیایی همچنان محل بحث است، اظهارات اخیر علی تاجرنیا عضو هیئت مدیره استقلال بار دیگر آتش اختلافات را شعلهور کرده است.
تاجرنیا در تازهترین موضعگیری خود مدعی شده قراردادهای تجاری و اسپانسری پرسپولیس به گونهای تنظیم شده که این باشگاه برای دستیابی به بخشی از درآمدهای پیشبینی شده، نیازمند حضور در مسابقات آسیایی است و از همین رو اصرار زیادی برای ادامه رقابتهای لیگ برتر و تعیین تکلیف نهایی سهمیهها دارد.
این ادعا اما با واکنش منفی مدیران پرسپولیس همراه شده است. مسئولان باشگاه پرسپولیس اعتقاد دارند درآمدهای این باشگاه وابستگی مستقیمی به حضور در رقابتهای آسیایی ندارد و اظهارات مطرح شده از سوی مدیران استقلال را فاقد مبنای دقیق اقتصادی میدانند.
مدیران پرسپولیس معتقدند این باشگاه از ابتدا نیز بر برگزاری ادامه رقابتهای لیگ برتر تأکید داشته و همچنان خود را آماده حضور در مسابقات باقیمانده میداند. آنها، تصمیم سازمان لیگ برای معرفی سه تیم بالای جدول به عنوان نمایندگان فوتبال ایران در آسیا بدون تکمیل مسابقات و تائید هیئت رئیسه فدراسیون را نوعی بیعدالتی ورزشی می دانند.
پرسپولیسیها اعتقاد دارند تکلیف سهمیههای آسیایی باید تنها در زمین مسابقه مشخص شود و هر تصمیمی خارج از چارچوب رقابتهای ورزشی میتواند حقوق برخی باشگاهها را تضییع کند.
از سوی دیگر مدیران باشگاه پرسپولیس در روزهای اخیر انتقادات تندی را نسبت به فرآیند صدور مجوز حرفهای به عنوان پایه ای برای حضور در بازی های باشگاهی آسیا برای برخی باشگاهها مطرح کردهاند. آنها معتقدند استقلال با وجود دریافت مجوز حرفهای، تمامی الزامات مورد نیاز را رعایت نکرده است پس نمی تواند در آسیا حضور داشته باشد.
علت اصلی اعتراض سرخپوشان به صورتهای مالی استقلال بازمیگردد. مسئولان پرسپولیس مدعی هستند گزارشهای مالی ۶ ماهه اخیر باشگاه استقلال در سامانه کدال منتشر نشده و این موضوع میتواند با الزامات مربوط به باشگاههای بورسی و فرآیند دریافت مجوز حرفهای در تضاد باشد.
همزمان شنیده میشود مدیران پرسپولیس تنها استقلال را هدف اعتراضات خود قرار ندادهاند. سرخپوشان نسبت به وضعیت باشگاه سپاهان نیز انتقاداتی را مطرح کرده و معتقدند برخی رویههای اتخاذ شده در روند صدور مجوز حرفهای برای این باشگاه نیز نیازمند بررسی مجدد است.
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، پرسپولیسیها در حال بررسی ابعاد حقوقی پرونده هستند تا در صورت فراهم شدن شرایط، شکایت رسمی خود را علیه استقلال، سپاهان و همچنین کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال مطرح کنند.
در باشگاه پرسپولیس این باور وجود دارد که برخی تصمیمات اتخاذ شده در هفتههای اخیر موجب تضییع حقوق این باشگاه شده و لازم است مراجع بالادستی نسبت به آن ورود کنند.
به این ترتیب در حالی که هنوز وضعیت نهایی سهمیههای آسیایی فوتبال ایران به صورت رسمی مشخص نشده، اختلافات میان دو باشگاه پرطرفدار پایتخت وارد مرحله جدیدی شده است. اختلافی که از مباحث فنی و ورزشی فراتر رفته و حالا ابعاد اقتصادی، حقوقی و مدیریتی نیز پیدا کرده است.
