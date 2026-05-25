به گزارش خبرنگار مهر، در نشست هم‌اندیشی جمعی از مدیران حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران و جمعی از بانوان فعال در حوزه مسائل فرهنگی آموزشی که با حضور حجت‌الاسلام حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، ضرورت تحول در رویکردهای آموزشی و ایجاد بسترهای نوین تبلیغی مورد تأکید قرار گرفت. محور اصلی این نشست، تبیین راهکارهای عملیاتی برای تأسیس «مراکز معارف اسلام ناب» با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای فکری نسل جوان و نوجوان بود.



در این نشست تخصصی که با حضور جمعی از مدیران برجسته حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین حریزاوی ضمن واکاوی مسائل و چالش‌های روز جامعه، بر اهمیت بازخوانی و ارائه صحیح معارف ناب اسلامی تأکید کرد.



قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ضرورت نهادسازی برای تعالی‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی، تصریح کرد: «تأسیس مراکز معارفی، پاسخی به خلأهای موجود در فضای فکری جامعه است که می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های علمی حوزه‌های علمیه خواهران، افق‌های نوینی را در تبلیغ دین بگشاید.»



وی در ادامه با تشریح ابعاد راهبردی این طرح، مباحث مبسوطی را پیرامون سرفصل‌های آموزشی، تدوین کتب تخصصی ویژه گروه‌های سنی جوان و نوجوان، و همچنین فرآیندهای نظام‌مند برای جذب و تربیت مخاطبان ارائه داد.

