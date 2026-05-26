۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۴۴

تحقق ۱۱۴ درصدی منابع مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان ایلام

ایلام - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام از تحقق ۱۱۴ درصدی منابع مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان ایلام خبر داد.

روح الله نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سفر اخیر رئیس‌جمهور، ۵۱ مصوبه با موضوع دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی برای ایلام کلید خورد، اظهار کرد: اعتبار کل این مصوبات ۱۴ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان تعیین شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام افزود: سهم اعتبارات این مصوبات برای سال اول ۱۴۰۴ حدود ۶ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه این مبلغ فراتر ازت حد انتظار جذب شد.

وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های اجرایی استان و صندوق توسعه ملی به همراه منابع حاصل از مولدسازی، موفق شدند بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات این مصوبات را تاکنون تأمین و تخصیص دهند که نشان‌دهنده تحقق ۱۱۴ درصدی منابع در سال اول است.

نورمحمدی با بیان اینکه تلاش می‌شود جذب اعتبارات تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تکمیل شود، خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری شده تا سهم سال‌های آتی ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ نیز در اسرع وقت و به نحو احسن در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای استان با سرعت بیشتری پیشرفت کنند.

