روح الله نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سفر اخیر رئیس‌جمهور، ۵۱ مصوبه با موضوع دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی برای ایلام کلید خورد، اظهار کرد: اعتبار کل این مصوبات ۱۴ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان تعیین شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام افزود: سهم اعتبارات این مصوبات برای سال اول ۱۴۰۴ حدود ۶ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه این مبلغ فراتر ازت حد انتظار جذب شد.

وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های اجرایی استان و صندوق توسعه ملی به همراه منابع حاصل از مولدسازی، موفق شدند بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات این مصوبات را تاکنون تأمین و تخصیص دهند که نشان‌دهنده تحقق ۱۱۴ درصدی منابع در سال اول است.

نورمحمدی با بیان اینکه تلاش می‌شود جذب اعتبارات تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تکمیل شود، خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری شده تا سهم سال‌های آتی ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ نیز در اسرع وقت و به نحو احسن در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای استان با سرعت بیشتری پیشرفت کنند.