محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از طی مراحل اداری و تلاشهای مستمر نهادهای اجرایی، یک دستاورد بزرگ در مسیر صیانت از منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری رقم خورد. موفقیت در اخذ سند مالکیت رسمی برای تالاب بینالمللی گندمان، گامی بلند و تعیینکننده در جهت تثبیت وضعیت حقوقی این پهنه آبی و حفاظت از تنوع زیستی منطقه محسوب میشود.
وی با ارزیابی ابعاد این اقدام، اظهار داشت: تالاب بین المللی گندمان از نظر اکولوژیک یکی از حساسترین و ارزشمندترین نقاط زیستمحیطی استان می باشد.
کریمی تأکید کرد: عدم شفافیت در وضعیت حقوقی و مالکیت اراضی در مناطق حساس، همواره یکی از چالشهای اصلی در مدیریت منابع طبیعی بوده است. اکنون با دریافت سند رسمی، یک سد قانونی و مستحکم در برابر مداخلات غیرقانونی، تصرفات غیرمجاز و هرگونه اقدام تخریبگرانه ایجاد شده است.
وی بیان داشت: این اقدام، نه تنها به مدیریت بهتر منابع آب و خاک کمک میکند، بلکه بستری شفاف برای اجرای برنامههای حفاظتی و توسعه پایدار در مجاورت این تالابها فراهم میآورد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری بر نقش کلیدی همکاریهای میانبخشی تأکید کرد، و از تعامل سازنده و همراهی بیدریغ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک چهارمحال و بختیاری قدردانی کرد.
وی خاطرنشان کرد: با رسمی شدن مالکیت این پهنه آبی، مدیریت اکوسیستم مجموعه تالابها از حالت فعلی به حالت کنترلی و برنامهریزیشده تغییر خواهد کرد. این امر علاوه بر حفاظت از زیستگاه پرندگان مهاجر و گونههای بومی، به بهبود کیفیت خدمات اکوسیستمی منطقه نیز کمک فراوانی می کند.
