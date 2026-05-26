به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، ارتش این رژیم اعتراف می کند که حزب الله توانایی هدف قرار دادن هر نقطه ای را در مناطق شمالی اراضی اشغالی با پهپادهای خود دارد.

در این گزارش آمده است، حزب الله هیچ مشکلی برای به پرواز درآوردن یک پهپاد و وارد کردن آن به اتاق شهردار حیفا ندارد. این پهپادها می توانند وارد اتاق فرمانده ناوگان زیر دریایی ارتش در حیفا نیز بشوند.

روزنامه معاریو نیز در این خصوص نوشت، پهپادهای انتحاری حزب الله تبدیل به نوعی از سکوی های پرتاب موشک های دقیق و نقطه زن شده اند.