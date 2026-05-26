اعتراف اسرائیل هیوم به ناکارآمدی اقدام نظامی علیه حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در خصوص تحولات لبنان گزارش داد: اوضاع مناطق شمالی در حال حاضر در خطرناک‌ترین مرحله قرار دارد. ظاهراً آتش‌بس برقرار است و بنابراین هیچ تغییری در دستورالعمل‌ها وجود ندارد اما در عمل، هر لحظه ممکن است یک حادثه یا فاجعه جدی رخ دهد.

در این گزارش آمده است، باید از تحولات سال های اخیر درس عبرت گرفت. مهمترین درس این است که اقدام نظامی به تنهایی، واقعیت های موجود را تغییر نمی‌دهد. برای دستیابی به شرایطی متفاوت در لبنان یک ائتلاف بین‌المللی و همکاری با مقامات این کشور ضروری است.

لازم به ذکر است که محافل امنیتی رژیم صهیونیستی بارها با دیدن حملات قاطع و تلافی جویانه حزب الله در قبال نقض آتش بس لبنان به ناتوانی تل آویو در برابر مقاومت این کشور اذعان کرده اند.