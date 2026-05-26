فعالیت ۳۷ اکیپ در بوشهر برای نظارت بهداشتی و شرعی در عید قربان

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز آذرنگ صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دامپزشکی به صورت ویژه نسبت به اجرای طرح نظارت و کنترل بهداشتی و شرعی بر دام‌ های قربانی مردم اقدام می‌ کند اظهار کرد: در این راستا مجموعه دامپزشکی استان بوشهر تمهیدات ویژه‌ ای برای برگزاری مراسم عید قربان در نظر گرفته است.

وی از تجهیز و ساماندهی اکیپ‌ های ثابت و سیار دامپزشکی برای نظارت بر ذبح دام در روز عید قربان خبر داد و بیان کرد: در همین راستا ۳۷ اکیپ شامل ۱۴ اکیپ ثابت و ۲۳ اکیپ سیار با حضور ۱۰ دکتر دامپزشک، ۳۳ بازرس بهداشت گوشت و ۱۲ ناظر شرعی برای ذبح در کشتارگاه‌ ها و نقاط تعیین شده در شهرستانها برای ذبح دام مستقر شده و خدمات خود را رایگان ارائه می‌ دهند.

سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به اینکه تیم‌ های دامپزشکی از صبح روز در عید سعید قربان فعال هستند خاطرنشان کرد: ذبح دام قربانی در منازل و معابر ممنوع است و تقاضا می‌ شود برای جلوگیری از انتشار بیماری‌ های قابل انتقال از دام به انسان به خصوص بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو دام های قربانی خود را در کشتارگاه و یا مکان های تعییین شده در شهرستانها تحت نظارت های بهداشتی و شرعی ذبح کنند.

وی با تاکید بر این نکته که گوشت تهیه شده ۲۴ ساعت در دمای یخچال نگهداری و سپس مصرف کنند گفت: با نگهداری گوشت به مدت ۲۴ ساعت در دمای یخچالی خطر انتقال بیماری تب کریمه کنگو از بین می رود و همچنین توصیه می شود در هنگام آماده‌سازی و قطعه بندی گوشت حتما از دستکش استفاده کنند.