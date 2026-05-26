عبدالحمید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک آغاز دهه امامت و ولایت اظهار کرد: دهه امامت و ولایت، با عید سعید قربان آغاز و به عید بزرگ غدیر خم ختم می‌شود و فرصتی مغتنم برای تبیین و تعمیق معارف اسلامی، به ویژه واقعه تاریخی غدیر خم و جایگاه امامت و ولایت در اسلام است.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین تقارن دهه امامت و ولایت امسال با ایام رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی «ره»تبیین اهمیت جایگاه ولایت و امامت در برنامه امسال بیش از گذشته باید مدنظر قرار گیرد.

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان گناوه در تشریح برنامه‌های امسال به مناسبت دهه امامت و ولایت در این شهرستان گفت: همزمان با دهه مبارک امامت و ولایت و به منظور گسترش فرهنگ دینی و معنوی در جامعه امسال نیز برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای توسط ستاد برگزاری مراسم این دهه در سطح شهرستان گناوه تدارک دیده شده است.

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان گناوه افزود: برنامه های امسال دهه امامت و ولایت در شهرستان گناوه با برپایی دعای پرفیض عرفه آغاز و تا پایان این دهه مبارک ادامه دارد.

شیخی بیان کرد: برافراشتن پرچم سبز علوی در ساحل نیلگون خلیج فارس در شهر گناوه و همچنین در روستای عباسی این شهرستان در آئین باشکوهی با حضور عاشقان مکتب علوی از جمله برنامه‌ها خواهد بود.

وی افزود: برگزاری نماز عید سعید قربان در مصلی جمعه با حضور مردم مومن و ولایتمدار از دیگر برنامه‌های این ایام است که مانند هر سال در شهرستان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: سخنرانی، مدیحه سرایی ،برگزاری مراسم ویژه در حسینیه ها و مساجد و هیئت‌ها ، ذبح قربانی و توزیع بین نیازمندان ،برپایی مواکب در سطح شهر نیز از برنامه های این دهه مبارک است.

دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان گناوه بیان کرد: برگزاری مسابقات خطبه غدیریه در فصلی مجازی ، برپایی نمایشگاه غدیر شناسی و پرده خوانی همراه با مسابقه در مصلی جمعه و تجمعات مردمی ،اطعام غدیر ، اجرای گروه سرود غدیری ، کاروان خودرویی ،پیاده روی علویون، جشن مباهله و محفل انسی با قرآن ار دیگر برنامه‌های محوری دهه امامت و ولایت در شهرستان گناوه خواهند بود.