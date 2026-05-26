فرماندار عسلویه: پرترددترین مسیر استان نیازمند سه خطه شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح سه شنبه در نشست شورای ترافیک و کمیته ایمنی استان بوشهر اظهار کرد: روزانه بیش از ۶۰۰ تردد در جاده عسلویه به مهر ثبت شده است، اما وضعیت فعلی این جاده با استانداردهای لازم همخوانی ندارد و در شأن مردم شهرستان عسلویه نیست؛ لذا نیاز فوری به ترمیم، بهسازی و بازسازی اساسی این مسیر وجود دارد.

فرماندار عسلویه محور عسلویه به کنگان را پرترددترین مسیر در سطح استان توصیف کرد و خواستار تخصیص بودجه و اقدام فوری جهت سه خطه شدن این محور شد.

وی تأکید کرد: با توجه به حجم بالای رفت‌وآمد، ارتقای این مسیر برای امنیت و تسهیل تردد شهروندان حیاتی است.