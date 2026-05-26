فرماندار دشتستان: کاروانسرای مشیر الملک به قطب فرهنگی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دشتی در نشست با معاون استاندار بوشهر و مشاور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به به تنش آبی در حوزه کشاورزی و لزوم یافتن منابع آبی جایگزین، بر ظرفیت عظیم گردشگری تأکید کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت‌های فراوان در حوزه گردشگری، می‌توانیم این بخش را به موتور محرکه توسعه شهرستان تبدیل کنیم؛ کاروانسرای مشیر الملک می‌تواند با توسعه و مرمت، به قلب فرهنگی شهرستان تبدیل شود.

فرماندار دشتستان با اشاره به تعهد اشتغال سه هزار و ۳۵۰ نفری برای شهرستان، بیان کرد: ۱۰۰ درصد این تعهد اشتغال محقق شده است؛ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز با وجود اختیارات محدود در سطح شهرستان، جلسات مستمر و منظمی برگزار کرده و موارد قابل تصمیم‌گیری به مرکز استان ارجاع شده است.

وی با تشریح وضعیت اقتصادی و کشاورزی این شهرستان، بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه گردشگری تأکید کرده و اولویت توسعه این بخش را با محوریت «کاروانسرای مشیر الملک»؛ تنها اثر ثبت جهانی شهرستان، اعلام کرد.

دشتی در تشریح وضعیت کشاورزی منطقه، به ورود بخشی از گندم اشاره کرد و بیان داشت: برداشت محصول در دو بخش بوشکان و ارم هنوز آغاز نشده است؛ با وجود چالش‌های اقتصادی، قطب کشاورزی شهرستان در سطح استان قابل دفاع است.

فرماندار دشتستان، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های شهرستان را حوزه گردشگری دانست و اظهار کرد: ما در دشتستان تاریخ و مناظر طبیعی متعددی داریم و مهم‌تر از همه، تنها اثر ثبت شده جهانی در سطح شهرستان، کاروانسرای مشیر الملک است که یکی از موضوعات نشست امروز، توسعه این بنای تاریخی بود.

تشدید نظارت بر بازار و رسیدگی به شکایات مردمی

فرماندار دشتستان با تأکید بر دغدغه دولت و استاندار مبنی بر نظارت مستمر بر بازار، تشکیل گشت‌های نظارتی بر نانوایی‌ها و اصناف را اولویت های کاری حوزه اقتصادی مدیریت شهرستان برشمرد و در این خصوص افزود: گشت‌های نظارتی را در سطح شهرستان توسعه دادیم و در این راستا، بیش از هزار و ۱۲۵ بازرسی در سطح شهرستان صورت گرفته است؛ از این تعداد، حدود ۲۰۰ مورد شکایت از واحدهای صنفی توسط مردم دریافت شد که ۱۸۰ مورد از آن‌ها رسیدگی و بررسی شده است.

وی در خصوص تأمین اقلام ضروری و معیشت مردم، خاطرنشان کرد: در بحث تأمین کالای اساسی، بیش از ۱۵۰ تن کالا بین عاملین شهرستان توزیع کرده‌ایم؛ با وجود کمبود اقلام، به دلیل شرایط جنگی و تحریم‌ها، شاهد افزایش قیمت در سطح کشور بوده‌ایم که این امر به دلیل مشکلات در تأمین اغلب کالاهای اساسی رخ داده است.

دشتی به موضوع تعدیل نیرو در کارگاه‌ها و تولیدی‌های سطح استان اشاره کرد و بیان داشت: در شهرستان دشتستان، با برگزاری جلسات و ارائه توصیه‌ها، کمترین آمار تعدیل نیرو را در سطح استان داشته‌ایم.