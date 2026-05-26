گوشی هوشمند یا ذهن وابسته؟/نسلی درگیر وابستگی دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، ورود فناوری‌های ارتباطی به زندگی کودکان، مسئله‌ای صرفاً تکنولوژیک نیست، بلکه به یکی از موضوعات مهم تربیتی و آموزشی تبدیل شده است. تلفن همراه دیگر تنها یک وسیله برای تماس یا سرگرمی نیست؛ ابزاری است که می‌تواند بر شیوه فکر کردن، نوع ارتباط گرفتن و حتی شکل‌گیری عادت‌های رفتاری کودکان اثر بگذارد. در چنین زمینه‌ای، کتاب «تلفن همراه مزاحم» نوشته جولیا کوک و با تصویرگری آنیتا دوفالا، تلاشی است برای پاسخ دادن به یک پرسش مهم: کودک چگونه باید با ابزار دیجیتال زندگی کند؟

این کتاب از مجموعه آموزشی «کتاب‌های جولیا» در حوزه مهارت‌های زندگی منتشر شده و نشر نردبان آن را در ۳۶ صفحه و برای گروه سنی ۶ سال به بالا ارائه کرده است. زبان ساده، روایت داستانی و تصویرگری هدفمند، این اثر را در دسته کتاب‌های آموزشی غیرمستقیم قرار می‌دهد؛ آثاری که به جای دستور دادن، از مسیر داستان‌پردازی مفاهیم را منتقل می‌کنند.

تارا و رؤیای داشتن یک تلفن همراه شخصی

داستان با شخصیت دختربچه‌ای به نام تارا آغاز می‌شود؛ کودکی که مانند بسیاری از هم‌سن‌وسالانش، انتظار دارد صاحب یک تلفن همراه شخصی شود. برای او، داشتن گوشی فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه نشانه‌ای از بزرگ شدن، استقلال و ورود به دنیای بزرگ‌ترهاست. همین انتظار، زمینه احساسی داستان را شکل می‌دهد و مخاطب کودک به‌راحتی می‌تواند با آن همذات‌پنداری کند.

سرانجام این انتظار به پایان می‌رسد و تارا صاحب تلفن همراه خودش می‌شود. اما درست در لحظه‌ای که او تصور می‌کند همه‌چیز به پایان رسیده و حالا می‌تواند آزادانه از گوشی استفاده کند، یک شرط مهم مطرح می‌شود. مادرش برخلاف انتظار کودک، اعلام می‌کند که پیش از استفاده آزادانه از تلفن همراه، تارا باید آموزش ببیند.

این تصمیم، نقطه شروع تعارض اصلی داستان است؛ تعارضی میان نگاه کودکانه که فناوری را صرفاً یک ابزار سرگرمی می‌بیند و نگاه تربیتی والد که آن را نیازمند آموزش و چارچوب می‌داند.

مادر تارا برای او کلاس «نکات ایمنی تلفن همراه» برگزار می‌کند؛ کلاسی که در نگاه کودک شاید غیرضروری و حتی آزاردهنده به نظر برسد. تارا در واکنش به این موضوع، با عصبانیت می‌گوید: «مامان! این فقط یک تلفن همراه است، تفنگ که نیست!»

اما همین جمله، در واقع نشان‌دهنده نگاه ساده‌انگارانه به فناوری است؛ نگاهی که کتاب تلاش می‌کند آن را اصلاح کند.

در این کلاس، تارا با مجموعه‌ای از شش قانون مهم درباره استفاده از تلفن همراه روبه‌رو می‌شود. این قوانین به زبان ساده طراحی شده‌اند تا کودک بدون پیچیدگی ذهنی بتواند مفهوم مسئولیت دیجیتال را درک کند. نخستین اصل، کنترل کاربر بر ابزار است؛ اینکه تلفن همراه نباید بر زندگی انسان مسلط شود، بلکه باید در خدمت او باشد.

در ادامه، بر این نکته تأکید می‌شود که استفاده از تلفن همراه در زمان انجام کارهای مهم می‌تواند خطرناک و حواس‌پرت‌کن باشد. این بخش از داستان به شکل غیرمستقیم مفهوم تمرکز و مدیریت زمان را آموزش می‌دهد؛ مهارتی که در دنیای امروز برای کودکان بسیار ضروری است.

قانون‌های ساده برای دنیای پیچیده دیجیتال

در ادامه آموزش‌ها، کتاب وارد جزئیات بیشتری از رفتار دیجیتال می‌شود. یکی از نکات مهم، مدیریت پیام‌ها و ارتباطات است. ارسال پیام‌های بیش از حد یا بدون فکر، می‌تواند برای دیگران آزاردهنده باشد. این موضوع به کودک یاد می‌دهد که ارتباط دیجیتال نیز مانند ارتباط حضوری نیازمند رعایت حد و مرز است.

همچنین بر اهمیت نقش والدین در این فرآیند تأکید می‌شود. بر اساس محتوای کتاب، پیام‌ها و عکس‌هایی که کودکان ارسال می‌کنند باید با نظارت بزرگ‌ترها باشد تا از بروز خطاهای احتمالی یا سوءتفاهم جلوگیری شود. این بخش، در واقع به شکل ساده‌ای مفهوم «سواد رسانه‌ای» را وارد دنیای کودک می‌کند.

در کنار این موارد، کتاب به استفاده مسئولانه از تصاویر نیز اشاره دارد. کودک می‌آموزد که هر عکسی برای ارسال مناسب نیست و باید قبل از انتشار یا ارسال، به پیامدهای آن فکر کرد. این نگاه، پایه‌ای برای شکل‌گیری مسئولیت‌پذیری در فضای دیجیتال است؛ فضایی که در ظاهر ساده اما در عمل بسیار تأثیرگذار است.

وقتی استفاده نادرست به هویت تبدیل می‌شود

یکی از بخش‌های مهم و نمادین کتاب، خواب یا کابوس تارا است. در این بخش، او رؤیایی می‌بیند که در آن تمام قوانین را زیر پا گذاشته و استفاده نادرست از تلفن همراه را تجربه می‌کند. در این خواب، او به نقطه‌ای می‌رسد که گویی خودش به یک تلفن همراه تبدیل شده است.

این تصویر، یک استعاره قابل توجه در ادبیات کودک است. تبدیل شدن انسان به ابزار، نشان‌دهنده وابستگی افراطی و از دست رفتن مرز میان استفاده‌کننده و وسیله است. در واقع کتاب از طریق این تصویر ذهنی، پیام مهمی را منتقل می‌کند: اگر ابزار کنترل نشود، می‌تواند کنترل‌کننده انسان شود.

این بخش از داستان به‌ویژه برای کودکان تأثیرگذار است، زیرا مفاهیم انتزاعی مانند وابستگی، اعتیاد رفتاری یا از دست دادن تعادل را در قالب یک تصویر ساده و قابل فهم بیان می‌کند.

نقش خانواده در تربیت دیجیتال کودک

یکی از نکات مهم در کتاب، نقش خانواده در شکل‌دهی رفتار دیجیتال کودک است. مادر تارا در این داستان نه به عنوان یک مانع یا محدودکننده سخت‌گیر، بلکه به عنوان یک راهنما عمل می‌کند. او به جای ممنوع کردن استفاده از تلفن همراه، مسیر آموزش را انتخاب می‌کند.

این نگاه، یکی از پیام‌های کلیدی کتاب است؛ اینکه مواجهه با فناوری در دوران کودکی باید همراه با آموزش باشد، نه حذف کامل و نه رهاسازی بی‌قید و شرط. خانواده در این میان نقش تنظیم‌کننده دارد؛ نهادی که باید به کودک کمک کند تا بین آزادی و مسئولیت تعادل برقرار کند.

در واقع کتاب به شکل غیرمستقیم نشان می‌دهد که تربیت دیجیتال، بخشی از تربیت عمومی کودک است و نمی‌توان آن را جدا از نقش والدین دید.

از نظر ساختاری، کتاب با زبان بسیار ساده و روایت خطی نوشته شده است. این سادگی باعث می‌شود کودک بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های زبانی، پیام اصلی را دریافت کند. در عین حال، تصویرگری‌های آنیتا دوفالا نقش مهمی در انتقال مفاهیم دارند. تصاویر به متن کمک می‌کنند تا موقعیت‌ها برای کودک ملموس‌تر شوند و او بتواند رفتارها و پیامدها را بهتر درک کند.

نکته مهم در شیوه روایت این است که کتاب از لحن دستوری و مستقیم پرهیز می‌کند. به جای اینکه به کودک بگوید «این کار را نکن»، او را وارد یک تجربه داستانی می‌کند تا خود به نتیجه برسد. این روش آموزشی، یکی از مؤثرترین شیوه‌ها در ادبیات کودک به شمار می‌رود.

فناوری در خدمت انسان، نه بالعکس

در نهایت، پیام اصلی کتاب به یک جمله ساده اما بنیادین ختم می‌شود: فناوری زمانی ارزشمند است که در خدمت انسان باشد. تلفن همراه می‌تواند ابزار ارتباط، یادگیری و سرگرمی باشد، اما تنها زمانی که با آگاهی و کنترل استفاده شود.

«تلفن همراه مزاحم» تلاش می‌کند به کودک بیاموزد که هر ابزار قدرتمند، نیازمند قانون است؛ و هر قانونی، برای حفظ تعادل در زندگی طراحی شده است. این کتاب با زبانی ساده، اما با هدفی جدی، به یکی از مسائل مهم عصر حاضر می‌پردازد: تربیت نسل دیجیتال.

در نهایت می‌توان گفت این اثر، بیش از آنکه یک داستان کودکانه باشد، یک راهنمای تربیتی کوچک است؛ راهنمایی برای خانواده‌ها و کودکانی که در حال یادگیری زندگی در جهانی هستند که مرز میان واقعی و دیجیتال هر روز کمرنگ‌تر می‌شود.

کتاب «تلفن همراه مزاحم» نوشته جولیا کوک باترجمه سینا امینی در 33صفحه و از سوی انتشارات نردبان منتشر شده است.